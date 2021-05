ZDFinfo

"Die Wiege der Spiele": ZDFinfo-Doku über Olympia

Olympia ist ein glanzvolles Heiligtum der griechischen Antike. Mehr als tausend Jahre lang kamen hier Menschen aus ganz Griechenland und dem Römischen Reich zusammen und bejubelten die Athleten. Am Donnerstag, 27. Mai 2021, 20.15 Uhr, begleitet die ZDFinfo-Dokumentation "Olympia - Die Wiege der Spiele" die Zuschauerinnen und Zuschauer ins olympische Dorf. Der Film von Olivier Lemaître ist bereits in der ZDFmediathek abrufbar.

Jahrhundertelang rangen Athleten in Olympia miteinander um den Sieg. Doch als die heidnischen Feste im Jahr 393 verboten wurden, versank Olympia in Vergessenheit. Bis 1896 das olympische Feuer wieder an seinem antiken Ursprungsort entzündet wurde. Heute sind dank archäologischer Arbeit zentrale Teile des Heiligtums wieder freigelegt.

In "Olympia - Die Wiege der Spiele" machen neue Techniken die Vergangenheit anschaulich. Sportliche Wettkämpfe werden nachvollzogen, Historiker und Historikerinnen erläutern die Bedeutung der antiken Stätte. So wirft der Film einen Blick in die Tage der ersten Olympischen Spiele.

ZDFinfo zeigt die Dokumentation erneut am Montag, 31. Mai 2021, 1.30 Uhr, Dienstag, 1. Juni 2021, 5.45 Uhr, und Mittwoch, 2. Juni 2021, 14.15 Uhr.

