Mainz, 25. Januar 2021 /

Mainz (ots)

Woche 04/21 Dienstag, 26.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen: beachten: 5.35 Kampf um Caesars Erbe Entscheidung bei Philippi Frankreich 2010 6.20 Kampf um Caesars Erbe Die Schlacht von Actium Frankreich 2010 7.05 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Polizistinnen unterwegs Frankreich 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 15.50 Tatort Antike Folgenschwere Fälle Deutschland 2020 16.35 Tatort Antike Verschwörung und Rache Deutschland 2020 17.20 Herodes - Kindermörder von Bethlehem? Israel/Deutschland 2019 18.05 Die Römer und der Krieg im Heiligen Land Israel/Deutschland 2019 18.50 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Geheime Welten - Reise in die Tiefe Verborgene Stollen Deutschland 2018 22.25 Geheime Welten - Reise in die Tiefe Im Schutz der Dunkelheit Deutschland 2018 23.10 Geheime Welten - Reise in die Tiefe Versteckt im Felsen Deutschland 2018 23.55 Geheime Welten - Reise in die Tiefe Feuer und Eis Deutschland 2018 0.40 heute Journal 1.05 Geheimnisse des Firmaments Unendliche Weiten USA 2019 1.50 Geheimnisse des Firmaments Das Zentrum USA 2019 2.35 Geheimnisse des Firmaments Götter und Dämonen USA 2019 3.20 Die Planeten Saturn Großbritannien 2019 4.05 Die Planeten Venus Großbritannien 2019 4.50 Die Planeten Jupiter Großbritannien 2019

