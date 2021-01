ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 21. Januar 2021 /

Mainz (ots)

Woche 03/21 Freitag, 22.01. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.15 Leschs Kosmos Die Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft? Deutschland 2018 7.45 forum am freitag 8.05 auslandsjournal - die doku: Comeback für Amerika? USA 2021 8.35 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands USA 2019 9.20 Amerikas Heroin-Krise - Kampf gegen die Überdosis USA 2019 10.05 Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville USA 2018 10.50 Amerikas neue Nazis - Täter und Strategen USA 2018 11.35 Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft USA 2019 12.20 ZDF-History Die UNESCO - Macht und Ohnmacht Deutschland 2020 12.50 ZDF-History Damenwahl! Frauen im Kampf um die Stimme Deutschland 2019 13.35 ZDF-History Unser Spielzeug - Kinderträume von damals Deutschland 2020 14.20 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017 15.00 ZDF-History Mythos Kaufhaus - Shoppen damals und heute Deutschland 2020 15.50 ZDF-History Mythen der Gegenwart - Von der Platte bis zur Autobahn Deutschland 2020 16.35 ZDF-History Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela Deutschland 2019 17.20 ZDF-History Die großen Lügen - Wie Mächtige die Welt täuschten Deutschland 2020 18.05 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Blackbox Syrien - Der schmutzige Krieg Deutschland 2020 23.55 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Staatsstreich und Aufstieg Großbritannien/Syrien 2019 0.40 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Der Nachfolger und die Macht Großbritannien/Syrien 2019 1.25 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Arabischer Frühling und Bürgerkrieg Großbritannien/Syrien 2019 2.05 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 2.55 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015 3.35 ZDF-History Mythos Mossad - Israels geheime Krieger Deutschland 2020 4.20 ZDF-History Die großen Lügen - Wie Mächtige die Welt täuschten Deutschland 2020

