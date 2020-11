ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 16. November 2020 /

MainzMainz (ots)

Woche 49/20 Freitag, 04.12. Bitte neue Beginnzeiten beachten: 18.45 Auto Macht Deutschland - Die Autoindustrie und ihre Politik Deutschland 2020 19.30 Handwerker gesucht - Ein Berufsstand in der Krise Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 21.00 ZDF.reportage Notfall Krankenhaus Ärzte dringend gesucht Deutschland 2020 21.30 Corona, Aids & Co. - Virus oder Verschwörung Deutschland 2020 22.15 Leschs Kosmos Schweinepest, Corona & Co. - der Vormarsch neuer Viren Deutschland 2020 22.45 Corona 2020 - Kampf um den Impfstoff Kanada 2020 23.30 Zwischen Wahn und Wahrheit Die Macht der Verschwörungstheorien Deutschland 2020 0.15 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-Virus Großbritannien 2018 1.00 heute journal 1.30 Weltmacht Amazon - Das Reich des Jeff Bezos USA 2020 3.15 ZDFzoom Datenkrake Amazon Die dunkle Seite des Online-Riesen Großbritannien/Deutschland 2020 3.45 Firmen am Abgrund Japan Airlines - In Turbulenzen USA 2019 4.15 Firmen am Abgrund Uber - Herausforderung aus Asien USA 2019 (alle von 18.45 - 20.15 Uhr und 21.00 Uhr - 0.00 Uhr zuvor eingeplanten Sendungen entfallen) Woche 50/20 Samstag, 05.12. Bitte Programmergänzung beachten: 5.00 ZDF.reportage Flughafen Berlin Der Pannen-Airport BER geht an den Start Deutschland 2020 (weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell