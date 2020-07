ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 30. Juli 2020

Mainz (ots)

Woche 31/20 Freitag, 31.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Jack the Ripper - Auf den Spuren eines Phantoms Großbritannien 2019 6.10 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin USA 2017 7.38 Frontal 21 Deutschland 2020 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 auslandsjournal Deutschland 2020 8.55 Blutiger Pakt - Italien und die Mafia Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014 18.05 Friedrich II. - Der Staufer Ewiger Kampf mit dem Papst Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Burgen - Steinerne Macht Welt der Ritter Großbritannien 2014 22.25 War of Thrones - Krieg der Könige England gegen Frankreich (1328-1364) Frankreich 2018 23.10 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018 23.55 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018 0.40 heute journal 1.10 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 2018 1.55 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Macht und Leidenschaft Großbritannien 2016 2.35 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Sex und Tyrannei Großbritannien 2016 3.20 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Trugbild und Verfall Großbritannien 2016 4.05 Edward II. von England - Tödliches Spiel um die Macht Deutschland 2019 4.50 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015 Woche 33/20 Samstag, 08.08. Bitte Programmänderung beachten: 4.15 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte Deutschland 2015 "Leschs Kosmos: Dürre Zeiten - Der Kampf ums Wasser" um 4.15 Uhr entfällt "Leschs Kosmos: Wie viel Grün braucht der Blaue Planet?" um 4.45 Uhr entfällt Montag, 10.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Ermittler! Außer Kontrolle "Die Geheimnisse der Toten: Rechtsmedizin auf Täterjagd" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 11.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Täter im Netz Der Fall Almahri USA 2019 "Täter im Netz: Der Fall Roberts" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell