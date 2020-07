ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 2. Juli 2020

Mainz (ots)

Woche 28/20 Samstag, 04.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Die Jagd nach den goldenen Armreifen Großbritannien 2016 6.20 Mysterien der Geschichte Das Bernsteinzimmer USA 2010 7.05 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mythen-Jäger Das Nazi-Geheimnis vom Toplitzsee Großbritannien 2014 22.25 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014 23.10 Mythen-Jäger Die Sintflut Großbritannien 2014 23.55 Mythen-Jäger Die Suche nach dem Heiligen Kreuz Deutschland 2012 0.40 Mythen-Jäger Die Suche nach Camelot Großbritannien 2014 1.25 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013 2.05 Mythen-Jäger Die Suche nach der Arche Noah Großbritannien 2012 2.50 Die Jagd nach den goldenen Armreifen Großbritannien 2016 3.35 Terra X Goldrausch am Yukon Deutschland/Kanada 2011 4.20 Terra X Imperium - Der Fluch des Diamanten Deutschland 2010 Woche 28/20 Sonntag, 05.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013 5.50 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl Frankreich 2012 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.45 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Die Akte Heß Deutschland 2012 8.30 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Krankenakte Hitler Deutschland 2012 9.15 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012 9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.00 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 10.40 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 11.25 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 12.10 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 12.55 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 13.40 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018 14.20 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018 15.05 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 15.50 Der Zweite Weltkrieg Übermacht Deutschland 2018 16.35 Der Zweite Weltkrieg Verbrannte Erde Deutschland 2018 17.20 Der Zweite Weltkrieg Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2018 18.05 Der Zweite Weltkrieg Apokalypse Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Komplizen des Bösen 1935-1939: Scheinwelt auf dem Berghof Deutschland 2017 22.25 Komplizen des Bösen 1939-1941: Größenwahn und Illusion Deutschland 2017 23.10 Komplizen des Bösen 1939-1942: Heydrich und der Holocaust Deutschland 2017 23.50 Komplizen des Bösen 1942-1944: Der totale Krieg Deutschland 2017 0.35 Komplizen des Bösen 1944-1945: Verbrannte Erde Deutschland 2017 1.20 Komplizen des Bösen 1945: Das Ende Deutschland 2017 2.05 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012 2.50 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Die Akte Heß Deutschland 2012 3.35 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Krankenakte Hitler Deutschland 2012 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 28/20 Montag, 06.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.10 Ermittler! Ungesühnt Deutschland 2020 12.40 Putin und die Mafia Großbritannien 2019 13.25 Berlusconi und die Mafia Frankreich 2015 14.10 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 14.55 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 15.40 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015 16.25 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.45 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere USA 2019 0.30 heute journal 1.00 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017 1.45 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018 2.30 Geheimes Rom - Der Petersdom Frankreich/Deutschland 2018 3.15 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 4.00 Der Eiffelturm - Revolution aus Eisen Frankreich 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 30/20 Samstag, 18.07. Bitte Programmänderung beachten: 3.00 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017 "Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 33/20 Dienstag, 11.08. Bitte Programmänderungen beachten: 10.45 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Deutschland 2019 "Täter im Netz: Der Fall Roberts" entfällt 11.30 WISO-Dokumentation Ein Ex-Einbrecher packt aus Wie das eigene Zuhause sicher wird Deutschland 2020 "Täter im Netz: Der Fall Lewis" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )

