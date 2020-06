ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung / Wochen 27 und 32/20 Woche 27/20 Dienstag, 30.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Bräute der Revolution Deutschland 2018 6.20 Despoten Papa Doc - Haitis Albtraum Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.55 Der Fall Jonathan Vass Großbritannien 2013 10.40 Täterjagd Der Fall Laurence Maille Frankreich 2018 11.25 Täterjagd Der Fall Marina Ciampi Frankreich 2018 12.10 Ermittler! Lösung im Labor Deutschland 2018 12.40 ZDF-History Die großen Mythen der DDR - Wahrheit und Legende Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.55 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Der Eiffelturm - Revolution aus Eisen Frankreich 2019 23.10 Geheimes Paris - Sacré-Coeur Frankreich/Deutschland 2018 23.55 ZDF-History Geheimes Paris - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2018 0.40 heute journal 1.10 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014 1.50 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 2.35 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 3.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 Deutschland 2016 4.00 Deep Time History Die Anfänge der Menschheit Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 32/20 Dienstag, 04.08. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Deutschland 2016 "Die Geheimnisse der Toten: Rechtsmedizin auf Täterjagd" entfällt 21.00 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Deutschland 2016 "Täterjagd: Der Fall Christophe Lejard" entfällt 21.45 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Deutschland 2016 "Täterjagd: Der Fall Ruth Légeret" entfällt 22.30 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Deutschland 2016 "Täterjagd: Der Fall Marc Van Beers" entfällt ( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen )

