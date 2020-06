ZDFinfo

Woche 27/20 Samstag, 27.06. Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014 6.25 Faszinierende Erde Küstenlandschaften Deutschland 2019 7.10 Faszinierende Erde Gletscher Deutschland 2019 7.50 Faszinierende Erde Wüsten Deutschland 2019 8.35 Faszinierende Erde Gebirge 9.20 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Terra X Fantastische Phänomene Welt in Bewegung Großbritannien 2017 10.35 Terra X Fantastische Phänomene Bausteine des Lebens Großbritannien 2017 11.20 Terra X Rätselhafte Phänomene Erdlöcher und blaue Wunder Deutschland 2018 12.05 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 12.50 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 2017 13.35 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 2018 "Der Rhein - Strom der Geschichte" um 13.30 Uhr entfällt 14.20 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte Deutschland 2015 15.05 Faszinierende Erde Flüsse Australien 2019 15.50 Faszinierende Erde Vulkane Australien 2019 16.35 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 2018 17.20 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 2018 18.05 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Evolution Extrem Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Vulkane in Neuseeland Schöpfung und Zerstörung Neuseeland 2018 21.40 Terra X Fantastische Phänomene Welt in Bewegung Großbritannien 2017 22.25 Terra X Fantastische Phänomene Bausteine des Lebens Großbritannien 2017 23.05 Terra X Rätselhafte Phänomene Erdlöcher und blaue Wunder Deutschland 2018 23.50 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 2017 0.35 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte Deutschland 2015 "Der Rhein - Strom der Geschichte" um 0.45 Uhr entfällt 1.20 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 2018 2.05 Faszinierende Erde Flüsse Australien 2019 2.45 Faszinierende Erde Wüsten Deutschland 2019 3.30 Faszinierende Erde Vulkane Australien 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 Vulkane in Neuseeland Schöpfung und Zerstörung Neuseeland 2019 Woche 27/20 Sonntag, 28.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 6.25 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.40 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 9.25 Im Niemandsland - Was Korea teilt Südkorea 2015 10.08 heute Xpress 10.10 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un 11.10 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 11.55 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 12.40 Der Vietnamkrieg Kampf ohne Fronten Deutschland 2013 13.25 Der Vietnamkrieg Der Wendepunkt Deutschland 2013 14.10 Der Vietnamkrieg Der Fall My Lai Deutschland 2013 14.55 Der Vietnamkrieg Das Trauma Deutschland 2013 15.40 Die Geschichte der RAF Die Brandstifter - Die Gründung der RAF Deutschland 2014 16.25 Die Geschichte der RAF Die Jagd auf die "Baader-Meinhof-Bande" Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.30 Der Vietnamkrieg Kampf ohne Fronten Deutschland 2013 Woche 27/20 Montag, 29.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.15 Der Vietnamkrieg Der Wendepunkt Deutschland 2013 6.00 Der Vietnamkrieg Der Fall My Lai Deutschland 2013 6.45 Der Vietnamkrieg Das Trauma Deutschland 2013 7.30 Ermittler! Kein Opfer ist vergessen Deutschland 2019 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Täterjagd Der Fall Benoît Philippens Frankreich 2018 ( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.35 Täterjagd Der Fall Chantal Ternik Frankreich 2018 10.20 Täterjagd Der Fall Francois Darcy 11.05 Täterjagd Der Fall Évelyne Boucher 11.50 Ermittler! Mädchen im Fadenkreuz Deutschland 2019 12.20 Ermittler! Wenn Gewalt eskaliert Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr Großbritannien 2019 23.10 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 23.55 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 0.40 heute journal 1.10 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016 1.55 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing Deutschland 2017 2.40 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016 3.25 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017 4.05 ZDF-History Stalin - Der rote Zar Deutschland 2017 4.50 ZDF-History Franco - Spaniens ewiger Diktator Deutschland 2018

