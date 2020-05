ZDFinfo

Woche 22/20 Freitag, 29.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht Deutschland 2019 6.55 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014 7.40 forum am freitag ( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.25 Die sieben Leben des Elvis Presley Großbritannien 2019 14.55 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017 15.40 Das war dann mal weg Wackeldackel, Fuchsschwanz & Co. Deutschland 2020 16.25 Das war dann mal weg Lipsi, Partykeller & Co. Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Die Planeten Venus Großbritannien 2019 21.40 Die Planeten Mars Großbritannien 2019 22.25 Die Planeten Jupiter Großbritannien 2019 23.10 Die Planeten Saturn Großbritannien 2019 23.55 Die Planeten Eiswelten Großbritannien 2019 0.40 heute journal 1.10 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Großbritannien 2018 1.55 Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten Erde Deutschland 2018 2.40 Super-Vulkane im All Großbritannien 2017 3.25 Faszination Weltraum - Reiseführer zum Mond Deutschland 2019 4.10 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie USA 2015 4.55 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze USA 2015 Woche 23/20 Samstag, 30.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Die Planeten Venus Großbritannien 2019 6.25 Die Planeten Mars Großbritannien 2019 7.10 Die Planeten Jupiter Großbritannien 2019 7.55 Erbarmungslos Stephan L. - Pfleger ohne Gnade Deutschland 2018 8.35 Erbarmungslos Wolfgang S. - Zwischen zwei Welten Deutschland 2018 9.20 Erbarmungslos Israel Keyes - Das fast perfekte Verbrechen Deutschland 2018 10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.05 Erbarmungslos Guy Georges - Die dunklen Gassen von Paris Deutschland 2018 10.50 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill Deutschland 2018 11.35 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 12.20 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin Großbritannien 2015 13.05 Auf Verbrecherjagd - Polizistenmord in Manchester Großbritannien 2020 13.45 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 14.35 Ermittler! Grab in der Tiefe Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Täterjagd Der Fall Jean-Jacques Le Page Frankreich 2019 16.35 Täterjagd Der Fall Josiane Bézard Frankreich 2019 17.20 Täterjagd Der Fall Nelly Crémel Frankreich 2018 18.05 Hightech-Gangster - Kaiserin Sisis geraubte Juwelen Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Abgezockt! - Der Hochstapler Jürgen Harksen Deutschland 2019 21.40 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 22.25 Kriminelle Karrieren Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher Deutschland 2016 23.10 Kampf um die Wahrheit Der mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan Deutschland 2018 23.55 Tödliche Entscheidung - Das Geiseldrama von Aachen Deutschland 2019 0.40 Erbarmungslos Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen Deutschland 2018 1.20 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016 1.50 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 2.20 Mördern auf der Spur Serientäter Deutschland 2016 2.50 Serienkiller - Mörderische Triebe Deutschland 2013 3.35 Serienkiller - Im Visier der Fahnder Deutschland 2013 4.20 Geständnisse eines Serienkillers Elizabeth Wettlaufer - Der Todesengel

