Woche 11/20 Sonntag, 08.03. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014 "Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Die zehn Plagen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 09.03. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014 "Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Die verlorene Stadt der Pharaonen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 11.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Die großen Fälscher der Geschichte Deutschland 2016 "ZDF-History: Die großen Attentate der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 "Genial konstruiert: Super-Schleusen und Mega-Dämme" entfällt 19.30 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 "Genial konstruiert: Superschiffe" entfällt 20.15 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 "Genial konstruiert: Eisenbahnen" entfällt 21.00 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 "Hightech Revolution - Sternstunden der Technik: Roboter" entfällt 21.45 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 "Hightech Revolution - Sternstunden der Technik: Automobil" entfällt 22.30 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018 "Hightech Revolution - Sternstunden der Technik: Flugzeug" entfällt 23.15 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018 "Mythos Concorde: Wettlauf am Himmel" entfällt 0.00 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 "Mythos Concorde: Triumph und Tragödie" entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 1.15 Der Zweite Weltkrieg Übermacht Deutschland 2018 "Panzer. Macht. Geschichte. - Ende einer Jahrhundertwaffe?" entfällt 2.00 Der Zweite Weltkrieg Verbrannte Erde Deutschland 2018 2.45 Der Zweite Weltkrieg Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2018 "Panzer! Der Erste Weltkrieg" entfällt 3.30 Der Zweite Weltkrieg Apokalypse Deutschland 2018 "Panzer! Der Zweite Weltkrieg" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 12.03. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 ZDF.reportage Die Staumacher Straßenbauer im Einsatz Deutschland 2014 "Brücke XXL: Mega-Bauwerk Hochmoselbrücke" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 13.03. Bitte Programmänderung beachten: 13.00 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 "ZDF-History: Sinti und Roma. Eine deutsche Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )

