Mainz, 1. Juli 2019

Mainz (ots)

Woche 27/19 Dienstag, 02.07. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven 6.25 Dirty Fashion - Die Geheimnisse der Modeindustrie 7.10 Poker ums Öl 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 Täterjagd Der Fall Pierre und Gabrielle Labrell 8.55 Täterjagd Der Fall Brigitte Muller 9.40 Täterjagd Der Fall Edwige Alessandri 10.25 Täterjagd Der Fall der Familie Flactif 11.10 Mördern auf der Spur Die Blutspur Deutschland 2016 11.40 Ermittler! Verhängnisvoller Einbruch 12.05 Seenotretter im Shitstorm: Wenn Hilfe Hass erzeugt Deutschland 2017 "Ermittler am Tatort - Einsatz für den Kriminaldauerdienst" entfällt 12.35 Dirty Fashion - Die Geheimnisse der Modeindustrie 13.25 Die großen Irrtümer der Globalisierung Handel, Kriege, Flüchtlinge Deutschland 2019 14.10 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven 14.50 Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums Überleben USA 2018 15.40 Blutige Reifen Firestone und der Bürgerkrieg in Liberia USA 2014 ( weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.50 Poker ums Öl ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Sturm über Europa Varusschlacht und Gotensaga Deutschland 2002 21.40 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 22.25 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike 23.10 Terra X Sturm über Europa Der Kampf um Rom Deutschland 2002 23.50 Terra X Sturm über Europa Die Erben des Imperiums Deutschland 2002 0.35 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht Ein Film von Stefan Ebling "heute journal" um 0.45 Uhr entfällt 1.20 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un "ZDFzeit: Arme Stadt, reiche Stadt - Wo die Armut wohnt" um 1.15 Uhr entfällt 2.20 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 "ZDFzeit: Das verdient Deutschland - Der große Gehälter-Vergleich" um 2.00 Uhr entfällt "Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole" um 2.45 Uhr entfällt 3.05 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 "In der Schuldenfalle - Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher" verschoben auf 03.07. 7.45 Uhr 3.50 Im Niemandsland - Was Korea teilt 4.35 auslandsjournal - die doku Rätselhaftes Nordkorea Reise durch ein abgeschottetes Land Nordkorea 2018 "Wo die Armut wohnt: Endstation Plattenbau?" 4.15 Uhr entfällt "Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte" verschoben auf 03.07 8.30 Uhr Mittwoch, 03.07. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Härter, reicher, besser, Südkorea! Südkorea 2018 ( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 7.45 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016 "Plattgemacht - Ein Stadtteil verschwindet" entfällt 8.30 Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte Deutschland 2018 "Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 10.45 ZDF.reportage Brüllend heiß! Ganz Deutschland schwitzt Deutschland 2019 11.15 Die Feuerwache Lebensretter zwischen Wahn und Sinn 12.00 Einsatz für Christoph 29 12.45 Um Leben und Tod - Dauereinsatz für den Notarzt Deutschland 2018 13.30 Die Feuerwache Alarm in Hamburg Deutschland 2013 "ZDF.reportage: Erst frei, dann pleite - Selbstständige in Not" um 13.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 28/19 Freitag, 05.07. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016 "Geständnisse eines Serienkillers:Ted Bundy - Der Frauenmörder" entfällt Montag, 08.07. Bitte Programmänderungen beachten: 8.30 Mörderjagd Die Sklavenhalter "Katastrophen, die Geschichte machten: Das Erdbeben von Lissabon" entfällt 9.15 Mörderjagd Späte Rache "Katastrophen, die Geschichte machten: Die Varusschlacht" entfällt 10.00 Mörderjagd Grenzenlose Gier "Katastrophen, die Geschichte machten: Der Hurrikan von Galveston" entfällt 10.45 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft "Katastrophen, die Geschichte machten: Der unbekannte Vulkanausbruch" entfällt 11.30 Mörderjagd Kalte Rache Frankreich 2016 "Katastrophen, die Geschichte machten: Das große Erdbeben von Kanto" entfällt 12.15 Mörderjagd Liebe, Lüge, Tod "Katastrophen, die Geschichte machten: Die Entscheidungsschlacht von Moskau" entfällt 13.00 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016 "Leschs Kosmos: Die Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft?" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 09.07. Bitte Programmänderungen beachten: 8.30 Täterjagd Der Fall Dominique Aubry "Müll in der Megacity: Die Geheimnisse von London" entfällt 9.15 Täterjagd Der Fall Farid Ouzzane "Müll in der Megacity: Die Geschichte New Yorks" entfällt 10.00 Täterjagd Der Fall Laetitia Perrais "Müll in der Megacity: Die Geheimnisse von Paris" entfällt 10.45 Täterjagd Der Fall Marie-Jeanne Meyer "Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie" entfällt 11.30 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016 "Geheimes Paris - Unterirdische Megabauten" entfällt 12.00 Mördern auf der Spur Triebtäter in Deutschland Deutschland 2016 "Kathedralen - Superbauten des Mittelalters" um 12.15 Uhr entfällt 12.30 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 12.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 "Die sieben Geheimnisse der NVA" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie

