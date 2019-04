ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 18. April 2019

Mainz (ots)

Woche 17/19 Samstag, 20.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals 7.10 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer 8.40 planet e.: Risiko Elektroauto - Stromnetz am Limit? Deutschland 2017 9.10 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 Mythos Gold Ewige Suche Deutschland 2016 10.40 Mythos Gold Schmutzige Geschäfte Deutschland 2016 11.25 ZDF-History Mensch Adenauer! Deutschland 2017 12.15 ZDF-History Im Schatten der Macht - Die Frauen der Regierungschefs Deutschland 2017 13.00 ZDF-History Die Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche Töchter Deutschland 2016 13.45 ZDF-History Cäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 2013 14.30 ZDF-History Große Freiheit DDR: Abenteurer hinter der Mauer Deutschland 2018 15.15 ZDF-History Eiskalte Leidenschaft - der Aufstieg der Leni Riefenstahl Deutschland 2018 16.05 ZDF-History Der Rote Baron - Manfred von Richthofen Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 ZDF-History Die zwei Leben des Helmut Schmidt Deutschland 2016 18.05 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 21.40 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 22.25 ZDF-History Die letzte Samurai-Kriegerin Deutschland 2015 23.10 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018 23.55 ZDF-History Oktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderte Deutschland 2017 0.35 ZDF-History Der Untergang der Sowjetunion Deutschland 2016 1.20 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 2.05 ZDF-History Die ewige Jagd nach dem Gold Deutschland 2016 2.50 ZDF-History Mensch Adenauer! Deutschland 2017 3.40 ZDF-History Im Schatten der Macht - Die Frauen der Regierungschefs Deutschland 2017 4.25 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 4.55 ZDF-History Auf einmal Prinzessin Deutschland 2016 Woche 17/19 Sonntag, 21.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Mallorca - Alarm am Ballermann Partypolizei, Luxusurlaub und die Schattenseiten 6.05 ZDF.reportage Mallorca vor dem Kollaps Ansturm auf die Urlaubsinsel Deutschland 2017 6.40 Venedig am Limit - Zwischen Schönheit und Tourismus Deutschland 2017 7.10 ZDF.reportage Kreuzfahrt XXL Unterwegs auf dem größten Schiff der Welt Deutschland 2017 7.40 ZDF.reportage Kreuzfahrt XXL Freizeitstress in der Karibik Deutschland 2017 8.10 ZDF.reportage Urlauber in Seenot Pannenhelfer auf dem Wasser Deutschland 2014 8.40 ZDF.reportage Sonne, Strand und Schwarzes Meer Schnäppchenurlaub in Bulgarien Deutschland 2018 9.10 ZDF.reportage Urlaubsgrüße aus dem Ruhestand Rentner auf Reisen Deutschland 2018 9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.40 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Verlorenes Wissen Deutschland 2018 10.25 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Brisante Funde Deutschland 2018 11.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis von Petra Großbritannien 2017 11.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die zehn Plagen Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 2012 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 2016 0.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Im Zeichen der Sphinx Großbritannien 2012 1.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Grabtuch von Turin Großbritannien 2012 2.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Cheops-Pyramide Großbritannien 2014 2.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 3.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014 4.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die zehn Plagen Großbritannien 2017 Woche 17/19 Montag, 22.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 5.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 6.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017 7.20 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 7.50 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013 22.25 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Großbritannien 2018 23.05 Geheimnisse des Universums Die Wunder unseres Sonnensystems USA 2010 23.50 Geheimnisse des Universums Kolonien im All 0.35 Leschs Kosmos Zurück zum Mond - aber warum? Deutschland 2019 1.05 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 2018 1.50 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 2018 2.30 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Evolution Extrem Deutschland 2018 3.15 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Insel der Giganten Deutschland 2018 4.00 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Herrscher der Wasserwelt Deutschland 2018 4.40 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Großbritannien 2018 Woche 17/19 Dienstag, 23.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme 6.10 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 2017 6.55 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 2017 ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.25 Der Fall Kenneth Erskine Großbritannien 2015 12.10 Mördern auf der Spur Tödliche Habgier Deutschland 2016 12.40 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen und neue Beginnzeiten beachten: 20.55 Modern Royals - William, Harry & Co. 21.40 ZDF-History Königskinder - Nachwuchs im Hause Windsor Großbritannien 2019 22.25 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016 23.10 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016 23.50 ZDF-History Die Geheimnisse der englischen Krone Deutschland 2018 0.20 ZDF-History Mythos Sisi Deutschland 2013 1.05 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 1.45 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 2.30 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 3.15 ZDF-History Die Akte Ramstein Deutschland 2018 4.00 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 21/19 Freitag, 24.05. Bitte Programmänderungen beachten: 11.15 Hinter den Kulissen des Brexit "Wie geht's, Europa? - Die Dokumentation" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 22/19 Samstag, 25.05. Bitte Programmänderungen beachten: 10.00 Hinter den Kulissen des Brexit "Schafft Europa sich ab? EU-Gegner auf dem Vormarsch" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )

