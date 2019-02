ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 6. Februar 2019

Mainz (ots)

Woche 06/19 Donnerstag, 07.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole 6.20 ZDFzoom Steigende Miete und Spitzenrendite Wer bändigt die Immobiliengiganten? Deutschland 2018 6.50 Frontal 21-Dokumentation Teurer Wohnen Der Kampf um bezahlbare Mieten Deutschland 2018 7.35 Albtraum Wohnen Abriss, Rauswurf, Mieter in Not Deutschland 2018 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Deutschlands Sex-Industrie Das Milliardengeschäft mit der Prostitution 9.05 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015 9.50 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017 10.35 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 11.20 Jung und kriminell Strategien gegen Intensivtäter Deutschland 2017 12.05 Leschs Kosmos Durchgefallen? Schule auf dem Prüfstand Deutschland 2018 12.35 ZDFzoom Blauer Brief für die Schule - Was im System schiefläuft Deutschland 2018 13.05 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 13.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die zehn Plagen Großbritannien 2017 14.20 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.40 heute journal 1.10 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 1.55 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 2.35 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 3.20 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 4.05 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004 4.50 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004 Woche 06/19 Freitag, 08.02. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 8.00 auslandsjournal Deutschland 2019 "Frontal 21" entfällt 8.30 ZDF-History Personenschützer Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )

