Woche 02/19 Montag, 07.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 ZDF-History Die Fidel-Castro-Bänder Deutschland 2016 6.25 Kinder des Bösen Castros Tochter Deutschland/Ungarn 2016 7.10 Kinder des Bösen Idi Amins Sohn Deutschland/Ungarn 2016 7.50 Protokoll eines Verbrechens Der Doppelmord von Flonheim Deutschland 2012 8.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017 9.20 Dem Verbrechen auf der Spur Die Visitenkarte des Täters Großbritannien 2011 10.05 Dem Verbrechen auf der Spur Das Profil des Täters Großbritannien 2011 10.50 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 11.35 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016 12.20 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 Mythen-Jäger Die sagenhafte Geschichte von Machu Picchu Großbritannien 2014 14.20 Mythen-Jäger Das verfluchte Gold des Montezuma Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 16.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 17.20 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun 18.05 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 22.25 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 23.10 Schätze des alten Ägypten Der Große Tempel des Ramses 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Im Zeichen der Sphinx Großbritannien 2012 0.35 heute journal 1.05 Terra X Große Völker: Die Römer Deutschland 2014 1.50 Terra X Große Völker: Die Griechen Deutschland 2014 2.35 Terra X Große Völker: Die Wikinger Deutschland 2014 3.20 Mythen-Jäger Der Stab des Mose Großbritannien 2014 4.05 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014 4.50 Mythen-Jäger Das Turiner Grabtuch Großbritannien 2014 Woche 03/19 Dienstag, 15.01. Bitte Programmänderungen beachten: 0.00 ZDF-History Kinderstars - Heute verehrt, morgen vergessen? Deutschland 2019 "ZDF-History: Promifamilien - reich und berühmt - aber auch glücklich?" entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 04/19 Dienstag, 22.01. Bitte Programmänderungen beachten: 6.15 ZDF-History Promi-Geschwister - Verdammt verwandt! Deutschland 2018 "ZDF-History: Promifamilien - reich und berühmt - aber auch glücklich?" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 25.01. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 9.15 ZDFzeit Türken und Deutsche Der große Nachbarschaftstest Deutschland 2018 "ZDF-History: Die Fremden kommen" entfällt 10.00 Unter Beobachtung - Muslimische Männer in Deutschland Deutschland 2018 10.45 ZDF.reportage Nirgendwo willkommen Roma in Deutschland Deutschland 2018 11.15 ZDFzoom Heirat ohne Liebe Zwangsehen in Deutschland Deutschland 2018 11.45 Wie antisemitisch ist Deutschland? Deutschland 2018 12.30 ZDF.reportage Alles koscher? Deutsche Juden verstehen ihr Land nicht mehr Deutschland 2018 13.00 Drahtzieher Burschenschaften Die Macht der Studentenverbindungen Deutschland 2018 13.45 Blackout - Deutschland ohne Strom Deutschland 2015 14.30 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017 15.15 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 16.00 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015 16.45 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 17.30 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011 18.15 Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte "Rätselhafte Geschichte: Hitlers Ende" um 18.00 Uhr entfällt 19.00 Meschugge oder was - Jude werden, Jude sein in Deutschland Film von Dmitrij Kapitelman und Ralf Dörwang Deutschland/Israel 2019 19.45 Frontal 21-Dokumentation Ausgewiesen! - Die "Polenaktion" 1938 Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )

