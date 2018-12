Mainz (ots) -

Woche 51/18 Mittwoch, 19.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 auslandsjournal - die doku Rätselhaftes Nordkorea Reise durch ein abgeschottetes Land Nordkorea 2018 5.35 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie 6.25 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Blockade und Luftbrücke 7.10 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Aufbau und Krise 7.55 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Mauerbau und Konfrontation 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 Ku'damm '56 - Die Dokumentation Deutschland 2016 9.25 Ku'damm 59 - Die Dokumentation Deutschland 2018 10.10 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015 10.55 Berlin Berlin Schmuggler, Mörder und Mafiosi Deutschland 2018 11.40 Berlin Berlin Kripo, Vopo, Freund und Helfer Deutschland 2018 12.25 Berlin Berlin Skandale, Lügen, Schimpf und Schande Deutschland 2018 13.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall des Christian Wulff Deutschland 2016 13.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Barschel (1987) Deutschland 2015 14.45 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016 15.30 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017 16.15 ZDFzoom Schuften bis zum Umfallen DHL-Zusteller unter Druck Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016 23.55 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017 0.40 heute journal 1.05 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Großbritannien 2018 1.50 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 2.35 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 3.20 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 4.05 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Der Dirigent der Welt Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 02/19 Mittwoch, 09.01. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 20.15 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 "Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland" entfällt 21.00 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 "Russlands Frauen - Rechtlos und geschlagen" entfällt 21.45 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 "Kampfbereit: Russlands Hooligans - Fußball, Randale und Politik" entfällt 22.30 Ermittler! Gewaltspirale 23.00 Ermittler! Grab in der Tiefe 23.30 Ermittler! Heimtückische Pläne 0.00 Ermittler! Lösung im Labor 0.30 Ermittler! Motiv Erbschaft 1.00 heute journal 1.30 ZDF.reportage Kein Geld für'n Supermarkt Der schwere Gang zur Tafel Deutschland 2018 2.00 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018 "Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 10.01. Bitte Programmänderung beachten: 11.30 ZDF-History König ohne Krone - Konstantin von Griechenland Deutschland 2016 "Am Puls Deutschlands - #wasdiepolitikfalschmacht" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 03/19 Dienstag, 15.01. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 0.45 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 "Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland" um 0.45 Uhr entfällt 1.30 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 2.15 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 3.00 Kampfbereit: Russlands Hooligans Fußball, Randale und Politik Deutschland 2017 3.45 Russlands Frauen - Rechtlos und geschlagen 4.15 ZDFzeit Mensch Putin! Die Geheimnisse des russischen Präsidenten Deutschland/Russland 2014 Mittwoch, 16.01. Bitte Programmänderung beachten: 8.00 ZDFzeit Mensch Putin! Die Geheimnisse des russischen Präsidenten Deutschland/Russland 2014 "Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland" entfällt ( weiterer Ablauf an 8.45 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 17.01. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 22.00 Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik Film von Marcela Gaviria und Martin Smith USA 2018 22.45 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 "Trump gegen alle - Parteikrieg bei den Republikanern" entfällt ( weiterer Ablauf an 23.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 04/19 Donnerstag, 24.01. Bitte Programmänderung beachten: 11.45 Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik Film von Marcela Gaviria und Martin Smith USA 2018 "Trump gegen alle - Parteikrieg bei den Republikanern" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 05/19 Donnerstag, 31.01. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 Leschs Kosmos Vorsicht, Zucker! - Die verborgene Gefahr Deutschland 2017 "Cloned Food - Essen aus dem Labor" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Deutschlands Sex-Industrie Das Milliardengeschäft mit der Prostitution "Achtung Polizei!- Willkür, Pannen, Personalnot" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen )

