Woche 15/18 Samstag, 07.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 ZDF.reportage Hamburger Hafen - Zollkontrolle! Große Pötte, viele Verstecke Deutschland 2014 6.05 ZDF.reportage Dealer, Drängler und Vermisste Einsatz im Polizeihubschrauber Deutschland 2014 6.35 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Härtetest für Bugsier 8 Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.20 ZDFzeit No-Name oder Marke? (1) Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Deutschland 2017 15.05 ZDFzeit Der große Warentest Wie gut sind Fahrrad, Grill & Mückenschutz? Deutschland 2017 15.50 Rivalen: Adidas und Puma Frankreich 2014 16.35 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Aldi-Story Deutschland 2017 17.20 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Otto-Versand-Story Deutschland 2017 18.05 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Deutschland 2016 18.50 ZDFzeit Nelson Müllers Nudel-Check Wie gut sind Spaghetti, Tortellini & Co.? Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDFzeit Bratwurst, Aufschnitt & Co.- Wie gut sind unsere Wurstwaren? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016 23.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Backwaren, Fruchtsäfte & Co. Deutschland 2018 23.55 Essen vom Fließband In der Schokoladenfabrik 0.40 Essen vom Fließband In der Molkerei 1.25 So schmeckt die Zukunft Lebensmittel aus dem Labor 2.05 Gesundheitswahn oder Lebensretter? Was steckt hinter Superfood, Detox und Co.? Großbritannien 2016 2.50 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Oetker-Story Deutschland 2016 3.35 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Persil-Story Deutschland 2017 4.20 Street Food Burger, Burritos und ein dicker Braten USA/Mexiko/Peru/Argentinien 2016 Woche 15/18 Sonntag, 08.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Knast in Deutschland Herz, Schmerz, Sühne Deutschland 2017 6.25 Unschuldig hinter Gittern Weggesperrt und abgehakt 7.10 Knast in Deutschland Schuld, Reue, Heimweh Deutschland 2017 7.55 Crime and Justice - Amerika hinter Gittern Deutschland 2017 8.40 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom Kriminaldauerdienst Deutschland 2017 9.20 ZDF.reportage Vorsicht, Taschendiebe! Fahnder im Einsatz Deutschland 2017 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Überlebenskünstler Großbritannien 2017 10.40 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Wundersame Heilung Großbritannien 2017 11.25 Wunder der Wissenschaft Bizarre Wolkenlöcher und Killermäuse Großbritannien 2017 12.10 Wunder der Wissenschaft Echte Drachen und Blutregen Großbritannien 2017 12.55 Wunder der Wissenschaft Mysteriöse Klumpen und winkende Spinnen Großbritannien 2017 13.40 Wunder der Wissenschaft Riesenwelle und optische Täuschung Großbritannien 2017 14.25 Wunder der Wissenschaft Rollende Spinnen und Seestern-Zerstörer Großbritannien 2017 15.10 Wunder der Wissenschaft Feuer-Wasserfall und leuchtende Haie Großbritannien 2017 16.00 Wunder der Wissenschaft Fliegende Ziegen und giftige Vögel Großbritannien 2017 16.45 Wunder der Wissenschaft Schleimige Invasion und leuchtendes Moos Großbritannien 2017 17.30 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 18.10 Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 18.55 Wunder der Wissenschaft Explodierende Felsen und ein Zwilling im Kopf Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Wunder der Wissenschaft Blutende Gletscher und Tattoos durch Blitze Großbritannien 2015 22.25 Wunder der Wissenschaft Rätselhafter Rausch und molekulare Musik Großbritannien 2015 23.05 Wunder der Wissenschaft Rettendes Gift und brennende Hosen Großbritannien 2015 23.50 Mysterien des Weltalls Ist Armut erblich? Mit Morgan Freeman USA 2014 0.35 Mysterien des Weltalls Der sechste Sinn Mit Morgan Freeman USA 2010 1.20 Mysterien des Weltalls Ist Gott eine Idee von Aliens? Mit Morgan Freeman USA 2014 2.05 Mysterien des Weltalls Leben wir in der Matrix? Mit Morgan Freeman USA 2015 2.50 Mysterien des Weltalls Wie bringt man eine Supermacht zu Fall? Mit Morgan Freeman USA 2014 3.35 Mysterien des Weltalls Dimension X Mit Morgan Freeman USA 2010 4.20 Mysterien des Weltalls Was ist Realität? Mit Morgan Freeman USA 2013 Woche 15/18 Montag, 09.04. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.05 Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve Wright Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 19.35 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im Visier Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 1.25 ZDF-History Amerika jagt einen Mörder: Wer erschoss Martin Luther King? Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 2.10 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.25 Die Amerika-Saga Aufstieg und Spaltung

