Mainz (ots) -

Woche 07/18 Dienstag, 13.02. Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004 Leschs Kosmos um 05.00 Uhr - entfällt! 5.55 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004 6.40 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt Frankreich 2015 7.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 8.10 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016 8.40 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016 9.10 Mördern auf der Spur Serientäter Deutschland 2016 9.40 Kriminelle Karrieren Hunter Moore - Der König des Rachepornos 10.25 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016 11.10 Hard Time - Knast in Vegas Gangs hinter Gittern USA 2012 11.55 Hard Time - Knast in Vegas Wiederholungstäter USA 2012 12.40 ZDF-History Narrenrepublik Deutschland: Die Geschichte des Karnevals Deutschland 2018 13.25 Die SS Heydrichs Herrschaft ZDF-History: Prinz Philip um 13.45 Uhr - entfällt! 14.15 Die SS Der Machtkampf Die Britten um 14.15 Uhr - entfällt! 14.55 Die SS Himmlers Wahn Die Britten um 15.00 Uhr - entfällt! 15.45 Die SS Totenkopf Die Britten um 15.45 Uhr - entfällt! 16.25 Die SS Die Waffen-SS Die Britten um 16.30 Uhr - entfällt! 17.10 Die SS Mythos Odessa Die Britten um 17.15 Uhr - entfällt! 17.55 Codebreakers - Auf der Jagd nach Hitlers Geheimcode Die Britten um 18.00 Uhr - entfällt! 18.40 Top-Spione der Geschichte Sophie Potocka und Mata Hari Großbritannien 2015 Top-Spione der Geschichte: Robert Cecil um 18.45 Uhr - entfällt! 19.25 Top-Spione der Geschichte Elizabeth Van Lew Großbritannien 2015 Heinrich VIII. Tödliche Intrigen um 19.30 Uhr - entfällt! 20.15 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 Der Bürgerkrieg in Nordamerika um 20.15 Uhr - entfällt! 21.00 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 Der Bürgerkrieg in Nordamerika um 21.00 Uhr - entfällt! 21.45 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 Der Bürgerkrieg in Nordamerika um 21.45 Uhr - entfällt! 22.25 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015 23.10 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016 23.55 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 0.40 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - um 00.45 Uhr - entfällt! 1.10 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea Großbritannien 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell