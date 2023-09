ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 37/23 Donnerstag, 14.09. 22.15 Neu Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten: Gäste: JBK, Ski Aggu, Mrs. Bella, Gülcan Kamps (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.10 Uhr und 5.35 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 17.09.2023, und Montag, 18.09.2023, beachten.) Woche 38/23 Donnerstag, 21.09. Bitte Programmänderungen beachten: 22.15 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten: Gäste: Langston Uibel, Annette Frier, Diana zur Löwen, Benjamin von Stuckrad-Barre (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.10 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 24.09.2023, und Montag, 25.09.2023, beachten.) Woche 39/23 Donnerstag, 28.09. 22.15 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten: Gäste: Dennis und Benni Wolter, Nina und Julia Meise, Heiko und Roman Lochmann (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.10 Uhr sowie die Ausstrahlung am Sonntag, 01.10.2023, beachten.) Woche 40/23 Donnerstag, 05.10. 0.05 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten: Gäste: Alicia Awa, Wilson Gonzales Ochsenknecht, Frauke Ludowig, Atze Schröder (von 22.15 Uhr) (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.05 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 08.10.2023, und Montag, 09.10.2023, beachten.) Woche 41/23 Donnerstag, 12.10. 22.15 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten: Gäste: Bosse, Uwe Baltner, Lola Weippert, Dr. Emi Arpa (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.10 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 15.10.2023, und Montag, 16.10.2023 beachten.) Woche 42/23 Donnerstag, 19.10. 22.15 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten: Gäste: Steffen Hallaschka, Eva Ries, Jacob Rott, Evelyn Burdecki (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.05 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 22.10.2023, und Montag, 23.10.2023, beachten.) Woche 43/23 Samstag, 21.10. Bitte Programmänderungen beachten: 6.00 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr. (vom 27.12.2017) Deutschland 2017 (Die Sendung „Terra X: Zeitreise – die Welt im Jahr 500 v. Chr.“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 26.10. 22.15 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten: Gäste: Überraschung für Sophie und Tommi (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.10 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 29.10.2023, und Montag, 30.10.2023, beachten.) Woche 44/23 Donnerstag, 02.11. 22.15 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten: Gäste: Jumbo Schreiner, Merlin Sandmeyer, Maren Kroymann, Elena Carrière (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.00 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 05.11.2023, und Montag, 06.11.2023, beachten.)

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell