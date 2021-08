ZDFneo

ZDFneo, Programmänderung

Mainz, 2. August 2021 /

Mainz (ots)

Woche 33/21 Freitag, 20.08. Bitte geänderte Folgen beachten: 23.00 Death in Paradise Der Mann, den es nicht gab (vom 19.8.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules Officer Florence Cassell Joséphine Jobert Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine DS Camille Bordey Sara Martins Daniel Thomson Royce Pierreson Elias Thomson James Wilby Andre Morgan Don Gilet William Lee Cornell John Lucy Thomson Natalie Gumede und andere Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 23.55 Death in Paradise Mord gegen Liebe (vom 19.8.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules Officer Florence Cassell Joséphine Jobert Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine DS Camille Bordey Sara Martins Jess Chambers Hetti Bywater Charlie Beckett Simon Day Steve Taylor Joel Fry Katie Peters Claire Goose Nicky Dexter Paul Sculfor Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 0.45 Death in Paradise Ein bitterer Nachgeschmack (vom 26.8.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules Officer Florence Cassell Joséphine Jobert Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine DS Camille Bordey Sara Martins Francis Davison Adrian Lukis Henri Garon Georges Corraface Ryan Davison Tyger Drew-Honey Teresa Gower Amanda Root Imke Sandt Katarina Cas Alan Butler David Bamber Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 1.40 Death in Paradise Im Schein der Kerze (vom 26.8.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules Officer Florence Cassell Joséphine Jobert Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine DS Camille Bordey Sara Martins Jenny Burgess Ali Bastian Elizabeth 'Betty' Floss Susannah Fielding Ivy Marcel Rosie Cavaliero Sal Tyler Amy Nuttall Simon Parke Leo Staar Frank Mellor William Ash Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 2.30 Death in Paradise Eine lange Reise (vom 2.9.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules DS Florence Cassell Joséphine Jobert Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine Officer J.P. Hooper Tobi Bakare Stevie Smith Francis Magee Jim Smith Steve Evets Cheryl Moore Sally Phillips Disco Biscuit Neil Morrissey Pete Thunders Nick Moran Vince Thuram Trevor Laird Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 3.20 Death in Paradise Falscher Ehrgeiz (vom 2.9.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules DS Florence Cassell Joséphine Jobert Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine Officer J.P. Hooper Tobi Bakare Maz Shipley Dominique Tipper Alison Turner Holly Quin-Ankrah Aiden Parker Joe Absolom Shelly Kennedy Rochelle Neil Jasmine Laymon Lashana Lynch Hank Laymon Geff Francis Anton Burrage Colin McFarlane Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 4.15 Death in Paradise Doppelmord der anderen Art (vom 9.9.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules DS Florence Cassell Joséphine Jobert Officer J.P. Hooper Tobi Bakare Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine Stuart Howe Jason Merrells Izzy Cartwright Kaye Wragg Bill Williams Gary Lewis Annette Burgess Michelle Collins Sandra Kendrick Sylvestra Le Touzel Dominic Claydon Matthew Lewis Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 5.10 Death in Paradise -6.15 Besuchszeiten (vom 9.9.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules DS Florence Cassell Joséphine Jobert Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine Officer J.P. Hooper Tobi Bakare Jack Harmer Charlie Creed-Miles Pastor Mason Leo Wringer Mae Harmer Honeysuckle Weeks Erol Dumas Brian Bovell Martin Goodman QC James Fox Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 (Die ursprünglich geplanten 8 Folgen „Death in Paradise“ entfallen). Woche 34/21 Samstag, 21.08. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 6.05 Frag den Lesch Wie würde die Erde ohne Menschen aussehen? (vom 5.12.2016) Deutschland 2015 6.20 Terra X Geschichte der Tiere: Die Katze (vom 12.8.2015) Deutschland 2015 7.05 Terra X Der sechste Sinn der Tiere (vom 20.6.2015) Deutschland 2015 („Filmgorillas“ entfallen; ab 7.50 Uhr Programm wie ausgedruckt). Sonntag, 22.08. Bitte Programmänderung beachten: 17.00 Death in Paradise Doppelmord der anderen Art (vom 9.9.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules DS Florence Cassell Joséphine Jobert Officer J.P. Hooper Tobi Bakare Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine Stuart Howe Jason Merrells Izzy Cartwright Kaye Wragg Bill Williams Gary Lewis Annette Burgess Michelle Collins Sandra Kendrick Sylvestra Le Touzel Dominic Claydon Matthew Lewis Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 17.50 Death in Paradise Besuchszeiten (vom 9.9.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules DS Florence Cassell Joséphine Jobert Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine Officer J.P. Hooper Tobi Bakare Jack Harmer Charlie Creed-Miles Pastor Mason Leo Wringer Mae Harmer Honeysuckle Weeks Erol Dumas Brian Bovell Martin Goodman QC James Fox Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 („Death in Paradise“ die Folgen Geldgier und Tod im Refugium entfallen). Mittwoch, 25.08. Bitte Programmänderungen beachten: 23.55 Death in Paradise Doppelmord der anderen Art (vom 9.9.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules DS Florence Cassell Joséphine Jobert Officer J.P. Hooper Tobi Bakare Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine Stuart Howe Jason Merrells Izzy Cartwright Kaye Wragg Bill Williams Gary Lewis Annette Burgess Michelle Collins Sandra Kendrick Sylvestra Le Touzel Dominic Claydon Matthew Lewis Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 0.45 Death in Paradise Besuchszeiten (vom 9.9.2016) DI Humphrey Goodman Kris Marshall Officer Dwayne Myers Danny John-Jules DS Florence Cassell Joséphine Jobert Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington Catherine Bordey Élizabeth Bourgine Officer J.P. Hooper Tobi Bakare Jack Harmer Charlie Creed-Miles Pastor Mason Leo Wringer Mae Harmer Honeysuckle Weeks Erol Dumas Brian Bovell Martin Goodman QC James Fox Buch: Robert Thorogood Regie: Richard Signy Großbritannien 2014 („Death in Paradise“ die Folgen Geldgier und Tod im Refugium entfallen).

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell