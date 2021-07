neoriginal "Deadlines" in ZDFmediathek und ZDFneo

ZDFneo

Lena (Sarah Bauerett) kann es nicht fassen. Als es klingelt, wird nicht die Gemüsekiste geliefert, sondern ihre alten Schulfreundinnen, "Die Goldstein Girls", stehen vor der Tür: Elif (Jasmin Shakeri), Franzi (Llewellyn Reichman) und Jo (Salka Weber). Sie alle sind im Frankfurter Stadtteil Goldstein aufgewachsen und wissen alles voneinander – wer von wem entjungfert wurde, wer die schlimmsten Pickel hatte und welche Mutter zu viel trinkt. Jetzt stehen sie in Lenas Wohnküche – als wäre es nie anders gewesen. Die neue achtteilige Comedyserie "Deadlines" von Autor und Creator Johannes Boss und Autorin Nora Gantenbrink steht ab Freitag, 9. Juli 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek und ein Jahr lang abrufbar. Ab 13. Juli 2021, 23.15 Uhr, sind jeweils dienstags zwei Folgen hintereinander in ZDFneo zu sehen.

Elif, mit 37 Jahren die Älteste der "Goldstein Girls", hat Karriere gemacht und mischt in High-Heels die Londoner Finanzbranche auf. Als sie für ein Meeting in ihre alte Heimat kommt, besucht sie spontan ihre alten Freundinnen: Franzi, 29, ist eine erfolgreiche Pharmareferentin geworden und stellt ihr perfektes Leben auf Instagram zur Schau. Jo, 33, war die Schönste der Schule und galt als zukünftiger Bühnenstar. Sie hat es aber zu nichts gebracht und schnorrt sich bei ihren wechselnden Lovern durch. Lena, 32, Kunst- und Deutschlehrerin, führt ein strukturiertes Leben mit Verlobtem, Pflegekind und schmalem CO2-Fußabdruck.

Mit Elifs Besuch lebt die Freundschaft der vier Frauen wieder auf. Aber sie können nicht leugnen, dass das Leben einen ungewollten Twist bekommen hat. Bestand es bislang aus großen Wünschen, Wodka, hoffnungsvollen Möglichkeiten und grenzenloser Unbeschwertheit, fühlen sie sich nun mit gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert: Kinder, Beziehung, Karriere und Kapitalismus.

"Deadlines" ist das erste von zahlreichen neuen Formaten, mit denen ZDFneo einen Comedy-Sendeplatz am Dienstagabend etabliert. Etwa alle vier Wochen startet eine neue Comedy-Serie. Nach dem Auftakt der acht "Deadlines"-Episoden folgen zwei Staffeln der Comedy-Serie "Andere Eltern". Außerdem sind in diesem Jahr die ZDFneo-Produktionen "The Drag and Us" sowie die zweite Staffel der in Berlin spielenden Sitcom "Nix Festes" in der ZDFmediathek und ZDFneo zu sehen. Auch für das Frühjahr 2022 sind auf diesem Sendeplatz neue ZDFneo-Comedy-Formate geplant.

