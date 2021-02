ZDFneo

ZDFneo dreht Dramaserie "Schlafschafe" um Verschwörungstheoretikerin

Mit Lisa Bitter, Daniel Donskoy, August Zirner und anderen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Derzeit laufen in München und Umgebung Dreharbeiten zur neuen ZDFneo-Serie "Schlafschafe" mit Lisa Bitter, Daniel Donskoy, August Zirner und anderen. Lars (Daniel Donskoy) versteht die Welt nicht mehr. Was ist los mit seiner Frau Melanie (Lisa Bitter)? Plötzlich glaubt sie Verschwörungstheorien und montiert die Rauchmelder im Haus ab, weil sie überzeugt ist, darüber ausspioniert zu werden. Atemschutzmasken schützen ihrer Meinung nach nicht vor Coronaviren, sondern machen Menschen krank. Auch Sohn Janosch (Emil Brosch) leidet unter der Veränderung seiner Mutter und weiß irgendwann nicht mehr, ob er Mama oder Papa glauben soll. Das Familienglück droht daran zu zerbrechen. Lars sieht nur einen Ausweg, seine Ehe zu retten - er muss den Verschwörungstheoretiker Rüdiger (August Zirner) finden, der absurde Videos im Netz teilt und durch dessen Meinungsmache Melanie zur Querdenkerin wurde. Dann, so hofft Lars, wird er seiner Frau beweisen können, dass alles ein großer Unsinn und er kein Schlafschaf ist. Laut Verschwörungstheoretikern und Querdenkern sind "Schlafschafe" die Menschen, die ihrer Überzeugung nicht folgen und somit aus ihrer Sicht unwissend sind. Die sechsteilige Dramaserie wird von der TELLUX Film GmbH unter der Verantwortung von Philipp Schall produziert. Zarah Schrade und Matthias Thönnissen haben die Drehbücher verfasst. Matthias Thönnissen führt außerdem Regie. Die verantwortlichen ZDF-Redakteurinnen sind Petra Tilger und Karina Ulitzsch. Carina Bernd übernimmt die ZDFneo-Koordination. Die Journalisten Christian Schiffer und Christian Alt ("Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien") stehen als Berater und Experten zur Verfügung. Gedreht wird voraussichtlich bis Ende Februar 2021. Die Ausstrahlung in ZDFneo und die Verfügbarkeit in der ZDFmediathek ist für Mai 2021 geplant. Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70 12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/schlafschafe Weitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de /pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/ https://twitter.com/ZDFpresse

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell