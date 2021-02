ZDFneo

Mainz, 16. Februar 2021

Mainz (ots)

Woche 10/21 Donnerstag, 11.03. Bitte Programmänderungen beachten: 0.15 neoriginal Missing Lisa Fünf Jahre (vom 9.9.2020) Zoë Violet Braeckman Michiel Boris Van Severen Ylena Laurian Callebaut Asim Saïd Boumazoughe Lisa Indra Cauwels Piet Lucas Van den Eynde Karen Viv Van Dingenen Pol Martin Eric Godon Bart Michai Geyzen Storm Emiel Schevenhels und andere Schnitt: Joris Brouwers Musik: Jeroen Swinnen Kamera: Richie Donnelly Szenenbild: Jeff Otte Buch: Gert Goovaerts, Lynnsey Peeters Regie: Jan Matthys Gemeinschaftsproduktion von Zodiak Belgium und VRT/ÉÉN, in Koproduktion mit Telenet und ZDFneo in Zusammenarbeit mit Red Balloon Film und Banijay Studios France Belgien/Frankreich/Deutschland 2020 1.10 neoriginal Missing Lisa Freigeister (vom 9.9.2020) 1.55 neoriginal Missing Lisa Good memories are for liars (vom 16.9.2020) 2.45 neoriginal Missing Lisa Never trust in Holy Fathers (vom 16.9.2020) 3.30 neoriginal Missing Lisa Unfreiwillige Beichten (vom 23.9.2020) 4.20 neoriginal Missing Lisa Neue Spuren (vom 23.9.2020) 5.05 neoriginal Missing Lisa Hättest du es wissen wollen? (vom 30.9.2020) 5.55 neoriginal -6.40 Missing Lisa Den Weg zu Ende gehen (vom 30.9.2020) ("Countdown Copenhagen II" - Folgen 1-6 werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben; "The Killer Inside - Tödliche Lügen" entfällt und "The Killer Inside - Insiderhandel" wird auf Freitag, 12.03.2021, 2.45 Uhr verschoben). Freitag, 12.03. Bitte Programmänderungen beachten: 6.40 Frag den Lesch Die letzten Rätsel - Harald bekommt Besuch (vom 4.2.2015) Deutschland 2015 ... ... 2.45 The Killer Inside Insiderhandel (vom 30.10.2018) 3.30 The Killer Inside Dichtung und Wahrheit (vom 6.11.2018) 4.10 The Killer Inside Das Duell (vom 6.11.2018) 4.50 The Killer Inside Feuerprobe (vom 13.11.2018) 5.35 Frag den Lesch Der neue Blick ins All (ZDF 26.11.2017) Deutschland 2017 ("Countdown Copenhagen II" - Folgen 7-8 werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben; "The Killer Inside - Dichtung und Wahrheit" wird von 6.10 Uhr auf 3.30 Uhr verschoben).

