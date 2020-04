ZDFneo

Woche 16/20 Mittwoch, 15.04. Bitte Programmänderungen beachten: 0.35 Agatha Raisin Und der tote Richter Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 10.2.2017) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey DI Wilkes Jason Barnett Sarah Lucy Liemann und andere Drehbuch: Chris Murray Regie: Matthew Mulot Großbritannien 2014 2.05 Agatha Raisin Und die Tote im Feld Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 17.2.2017) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey und andere Drehbuch: Stewart Harcourt Regie: Matthew Mulot Großbritannien 2014 2.50 Agatha Raisin Und die tote Glöcknerin Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 17.2.2017) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey und andere Drehbuch: Stewart Harcourt Regie: Matthew Mulot Großbritannien 2014 3.30 Agatha Raisin Und der Tote im Wasser Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 24.2.2017) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey DI Wilkes Jason Barnett Sarah Lucy Liemann und andere Drehbuch: Chris Murray Regie: Matthew Mulot Großbritannien 2014 4.15 Agatha Raisin Und die tote Gärtnerin Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 24.2.2017) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey DI Wilkes Jason Barnett Sarah Lucy Liemann und andere Drehbuch: Chris Murray Regie: Matthew Mulot Großbritannien 2014 5.05 Agatha Raisin Und der tote Tierarzt Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 3.3.2017) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey DI Wilkes Jason Barnett Sarah Lucy Liemann und andere Drehbuch: Chris Murray Regie: Matthew Mulot Großbritannien 2014 5.00 Familie Braun Sieg! (vom 5.4.2020) 5.45 Agatha Raisin -6.30 Und die ertrunkene Braut Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 3.3.2017) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey DI Wilkes Jason Barnett Sarah Lucy Liemann und andere Drehbuch: Chris Niel Regie: Matthew Mulot Großbritannien 2014 (Die Sendungen "Countdown Copenhagen II" um 0.35 Uhr und 1.20 Uhr, "Deutschland von oben 4" um 2.05 Uhr, 2.50 Uhr und 3.35 Uhr , "Die Magie der Farben" um 4.20 Uhr und 5.00 Uhr sowie "Albrecht Dürer - Superstar" entfallen.) Donnerstag, 16.04. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten: 6.30 Agatha Raisin Und die tote Hexe Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 10.3.2017) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey und andere Drehbuch: Chris Murray Regie: Matthew Mulot Großbritannien 2014 7.15 Agatha Raisin Und der tote Ehemann Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 10.3.2017) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey und andere Drehbuch: Stewart Harcourt Regie: Matthew Mulot Großbritannien 2014 8.00 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (vom 5.5.2011) (Die Sendungen "Fürst Pückler - Playboy, Pascha, Visionär" und "Marco Polo - Entdecker oder Lügner?" entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.55 Uhr wie vorgesehen.) Woche 17/20 Montag, 20.04. Bitte Programmänderungen beachten: 3.35 neoriginal BLOCKBUSTAZ 1. Arbeit (vom 22.3.2016) Sol Eko Fresh Jessica Joyce Ilg Hardy Sascha Reimann Madita Berger Martina Eitner-Acheampong Ronald Meissner Andreas Hoppe Herr Bulut Aykut Kayacik Lisa Cosima Henman Volkan Kida Khodr Ramadan Hella Inge Maux Deniz Bulut Levin Allln und andere Musik: Ismail Boulaghmal, Eko Fresh Kamera: Eddie Schneidermeier Buch: Niklas Hoffmann Regie: Jan Markus Linhof Deutschland 2015 4.05 neoriginal BLOCKBUSTAZ 2. Eltern (vom 29.3.2016) Sol Eko Fresh Jessica Joyce Ilg Hardy Sascha Reimann Madita Berger Martina Eitner-Acheampong Ronald Meissner Andreas Hoppe Herr Bulut Aykut Kayacik Lisa Cosima Henman Volkan Kida Khodr Ramadan Hella Inge Maux Deniz Bulut Levin Allln Frau Bulut Tina Ruland Jeremy Filip Seipp und andere Musik: Ismail Boulaghmal, Eko Fresh Kamera: Eddie Schneidermeier Buch: Niklas Hoffmann Regie: Jan Markus Linhof Deutschland 2015 4.35 neoriginal BLOCKBUSTAZ 3. Versicherung (vom 5.4.2016) Sol Eko Fresh Jessica Joyce Ilg Hardy Sascha Reimann Madita Berger Martina Eitner-Acheampong Ronald Meissner Andreas Hoppe Herr Bulut Aykut Kayacik Lisa Cosima Henman Volkan Kida Khodr Ramadan Hella Inge Maux Deniz Bulut Levin Alin Frau Bulut Tina Ruland Frau Geier Gerda Böken Dr. von Mühltal-Lippe Holger Stockhaus Gastdarsteller Moritz Bleibtreu Gastdarsteller Hans-Martin Stier und andere Musik: Ismail Boulaghmal, Eko Fresh Kamera: Eddie Schneidermeier Buch: Niklas Hoffmann Regie: Jan Markus Linhof Deutschland 2015 5.05 neoriginal BLOCKBUSTAZ 4. Muckibude (vom 12.4.2016) Sol Eko Fresh Jessica Joyce Ilg Hardy Sascha Reimann Madita Berger Martina Eitner-Acheampong Herr Bulut Aykut Kayacik Hella Inge Maux Deniz Bulut Levin Alin Gerhard Jockel Tschiersch Gastdarsteller Frederick Lau Gastdarsteller Hans Sarpei und andere Musik: Ismail Boulaghmal, Eko Fresh Kamera: Eddie Schneidermeier Buch: Niklas Hoffmann, Jakob Schreier Regie: Jan Markus Linhof Deutschland 2015 5.35 neoriginal -6.05 BLOCKBUSTAZ 5. Hund (vom 21.4.2016) Sol Eko Fresh Jessica Joyce Ilg Hardy Sascha Reimann Madita Berger Martina Eitner-Acheampong Ronald Meissner Andreas Hoppe Herr Bulut Aykut Kayacik Lisa Cosima Henman Volkan Kida Khodr Ramadan Hella Inge Maux Deniz Bulut Levin Alin Frau Bulut Tina Ruland Jeremy Filip Seipp Gerhard Jockel Tschiersch Gastdarsteller Frederick Lau und andere Musik: Ismail Boulaghmal, Eko Fresh Kamera: Eddie Schneidermeier Buch: Niklas Hoffmann, Benjamin Seiler Regie: Jan Markus Linhof Deutschland 2015 (Die Sendungen "Die Geschichte der Tiere: Die Katze", "Der erste Freund des Menschen", "Die Geschichte von Pferd und Mensch" sowie "Der sechste Sinn der Tiere" entfallen.) Dienstag, 21.04. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten: 6.05 neoriginal BLOCKBUSTAZ 6. Überfall (vom 26.4.2016) Sol Eko Fresh Jessica Joyce Ilg Hardy Sascha Reimann Madita Berger Martina Eitner-Acheampong Ronald Meissner Andreas Hoppe Lisa Cosima Henman Volkan Kida Khodr Ramadan Hella Inge Maux Deniz Bulut Levin Alin Herr Küppers Martin Kaps Gerhard Jockel Tschiersch und andere Musik: Ismail Boulaghmal, Eko Fresh Kamera: Eddie Schneidermeier Buch: Niklas Hoffmann, Benjamin Seiler Regie: Jan Markus Linhof Deutschland 2015 6.35 Terra X Rätselhafte Phänomene Verschwundene Inseln und wandernde Steine (vom 16.5.2018) (Weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen.) --------------------------------------------------------------------- ----------- 2.10 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 25.11.2019) 2.50 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 26.11.2019) 3.35 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 27.11.2019) 4.20 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 28.11.2019) 5.05 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 29.11.2019) 5.50 Terra X -6.05 Expedition nach Atlantis (vom 10.8.2011) (Die Sendungen "137 Karat - Ein fast perfekter Coup", "Rätselhafte Phänomene" um 3.50 Uhr und 4.35 Uhr sowie "Terra Xpress" entfallen.) Mittwoch, 22.04. Bitte Programmänderungen beachten: 6.05 Terra Xpress In letzter Sekunde (vom 21.7.2012) 0.40 Agatha Raisin Der tote Friseur Teil 1 Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix und andere Schnitt: Rob Platt Kamera: Al Beech Drehbuch: Julia Gilbert Regie: Roberto Bangura 1.25 Agatha Raisin Der tote Friseur Teil 2 Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019) Agatha Raiisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey DI Wilkes Jason Barnett Sarah Lucy Liemann und andere Schnitt: Rob Platt Kamera: Al Beech Drehbuch: Julia Gilbert Regie: Roberto Bangura Großbritannien 2018 2.15 Agatha Raisin Der tote Gutsherr Teil 1 Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey DI Wilkes Jason Barnett Sarah Lucy Liemann und andere Schnitt: Rob Platt Kamera: Al Beech Drehbuch: Chris Murray Regie: Matt Carter Großbritannien 2018 3.00 Agatha Raisin Der tote Gutsherr Teil 2 Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey DI Wilkes Jason Barnett Sarah Lucy Liemann und andere Schnitt: Rob Platt Kamera: Al Beech Drehbuch: Chris Murray Regie: Matt Carter Großbritannien 2018 3.45 Agatha Raisin Der tote Kaplan Teil 1 Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey DI Wilkes Jason Barnett Sarah Lucy Liemann und andere Schnitt: Caroline Bleakley Kamera: Al Beech Drehbuch: Chris Niel Regie: Audrey Cooke Großbritannien 2018 4.30 Agatha Raisin Der tote Kaplan Teil 2 Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne DC Bill Wong Matt McCooey DI Wilkes Jason Barnett Sarah Lucy Liemann und andere Schnitt: Caroline Bleakley Kamera: Al Beech Drehbuch: Chris Niel Regie: Audrey Cooke Großbritannien 2018 5.20 Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Betrug! -6.35 (vom 16.10.2019) (Die Sendungen "Countdown Copenhagen II" um 0.45 Uhr und 1.30 Uhr, "Aktenzeichen XY ... gelöst!", "Tag X - Mein Leben danach" um 3.40 Uhr und 4.30 Uhr sowie "Terra Xpress" entfallen.) Donnerstag, 23.04. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.35 Terra X Der erste Freund des Menschen Film von Frédéric Fougea (vom 8.9.2019) Deutschland 2019 7.20 Terra X Die Geschichte von Pferd und Mensch (vom 19.4.2020) Deutschland 2019 8.00 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (vom 12.5.2011) 8.55 Stadt, Land, Lecker (vom 4.3.2020) Deutschland 2019 9.40 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 22.4.2020) 10.30 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 19.6.2018) 11.25 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Steffi (vom 6.11.2019) (Weiterer Ablauf ab 12.10 Uhr wie vorgesehen.) Woche 18/20 Donnerstag, 30.04. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten: 3.50 Frag den Lesch Unsere Milchstraße: Die Entdeckung einer Galaxie (vom 30.1.2014) Deutschland 2014 4.05 Der Schut 5.55 Durchs wilde Kurdistan (Text und weitere Angaben s. 1.5.2020) -7.35 (Die Sendung "Killer Inside" entfällt.) Freitag, 01.05. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 7.35 Bares für Rares - Lieblingsstücke Die Trödel-Show mit Horst Lichter Deutschland 2019 9.25 Bares für Rares - Lieblingsstücke Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 30.5.2019) 10.50 Bares für Rares - Lieblingsstücke Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 17.6.2018) 12.20 Old Shatterhand 14.15 Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten 15.40 Ostwind - Zusammen sind wir frei 17.20 Bibi & Tina - Der Film Bibi Blocksberg Lina Larissa Strahl Tina Martin Lisa-Marie Koroll Alexander von Falkenstein Louis Held Sophia von Gelenberg Ruby O. Fee Holger Martin Fabian Buch Susanne Martin Winnie Böwe Hans Kakmann Charly Hübner Graf Falko von Falkenstein Michael Maertens Dagobert Martin Seifert Freddy Max von der Groeben Dr. Eichhörnchen Detlev Buck Schnitt: Dirk Grau Musik: Ulf Leo Sommer, Daniel Faust, Peter Plate Kamera: Marc Achenbach Drehbuch: Bettina Börgerding Regie: Detlev Buck Deutschland 2014 18.50 Bibi & Tina - Voll verhext! Bibi Blocksberg Lina Larissa Strahl Tina Martin Lisa-Marie Koroll Alexander von Falkenstein Louis Held Falko von Falkenstein Michael Maertens Tarik Schmüll Emilio Moutaoukkil Kommissarin Greta Müller Mavie Hörbiger Hans Kakmann Charly Hübner Susanne Martin Winnie Böwe Holger Martin Fabian Buch Butler Dagobert Martin Seifert Angus Naughty Olli Schulz Ole Schmüll Ivo Kortlang Jessie Schmüll Deborah Mary Schneidermann Jacko Schmüll Emil Pai Pötschke Lynnie Schmüll Helena Pieske Kathi Schmüll Ina Müller Prinz Charming Matthias Schweighöfer Freddy Maximilian von der Groeben und andere Buch: Bettina Börgerding, Detlev Buck Regie: Detlev Buck Deutschland 2014 (Die Sendung "Durchs wilde Kurdistan" wurde auf Donnerstag, 30.04.2020, vorgezogen. Die Sendungen "Nicht nachmachen!" um 12.20 Uhr, 13.05 Uhr, 13.50 Uhr und 14.35 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)

