Wieder da: Das "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann"

Mainz

Neue Folgen "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" starten am Donnerstag, 29. August 2019: ab 20.15 Uhr abrufbar in der ZDFmediathek, um 22.15 Uhr in ZDFneo und am Freitag, 30. August 2019, um 0.00 Uhr im ZDF.

"NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" - das heißt Stand Up, Talk und Scharfsinn à la Böhmermann, kombiniert mit besonderen Musik-Acts und der Studio-Live-Band "Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld". Gast der ersten Folge nach der Sommerpause ist Entertainer, Internetstar und Moderator Aurel Mertz.

Wem gucken nicht genug ist, der kann auch mit Jan Böhmermann spielen. Im September 2019 erscheint das "Game Royale 3" - in 3D und mit einer Menge Action. Gespielt wird ab 5. September unter https://neomagazinroyale.de.

