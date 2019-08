ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 20. August 2019

Mainz (ots)

Woche 39/19 Freitag, 27.09. Bitte neuen Ausdruck bzw. Ablauf beachten:: 20.15 Neue Folgen Death in Paradise Der Tote im Bus Deutsche Erstausstrahlung DI Jack Mooney Ardal O'Hanlon DS Florence Cassell Joséphine Jobert Officer J.P. Hooper Tobi Bakare Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington und andere Buch: Robert Thorogood Großbritannien 2019 21.05 Death in Paradise Tierische Rache Deutsche Erstausstrahlung DI Jack Mooney Ardal O'Hanlon DS Florence Cassell Joséphine Jobert Officer J.P. Hooper Tobi Bakare Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington und andere Buch: Robert Thorogood Großbritannien 2019 22.00 Death in Paradise Hot Spots Deutsche Erstausstrahlung DI Jack Mooney Ardal O'Hanlon DS Florence Cassell Joséphine Jobert Officer J.P. Hooper Tobi Bakare Commissioner Selwyn Patterson Don Warrington und andere Buch: Robert Thorogood Großbritannien 2019 (Weiterer Ablauf ab 22.50 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell