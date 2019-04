ZDFneo

ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 17. April 2019

Mainz (ots)

Woche 18/19 Mittwoch, 01.05. 5.55 Terra Xpress -6.25 Bitte Folgenänderung beachten: Was ist wirklich am Starnberger See passiert? (vom 11.2.2016) Deutschland 2016 ("Terra Xpress: Wetterjäger in Deutschland" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell