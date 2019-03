ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 4. März 2019

Mainz (ots)

Woche 11/19 Samstag, 09.03. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten: 20.15 Der Tod steht ihr gut (Death becomes her) (Text und weitere Angaben s. 30.3.2019) 21.50 Gätjens großes Kino Deutschland 2019 (Der Spielfilm "Die Trauzeugen" wird auf Samstag, 30.3.2019, verschoben. Weiterer Ablauf ab 22.00 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 14.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Terra X Deutschland von oben 2 Land (vom 17.5.2011) (Die Sendung "Tauchfahrten: Das Ende der Admiral Graf Spee" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.) ........................................................... Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Bares für Rares Deutschlands größte Trödel-Show (ZDF 12.7.2018) (Die Sendungen "Letzte Spur Berlin: Machtspiele" und "Letzte Spur Berlin: Heimweg" werden auf Donnerstag, 21.3.2019, verschoben. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 12/19 Donnerstag, 21.03. Bitte Folgenänderungen beachten: 20.15 Letzte Spur Berlin Machtspiele (Text und weitere Angaben s. 14.3.2019) 21.00 Letzte Spur Berlin Heimweg (Text und weitere Angaben s. 14.3.2019) (Die Folgen "Hunger" und "Kokon" der Reihe "Letzte Spur Berlin" werden auf Donnerstag, 28.3.2019, verschoben. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 13/19 Donnerstag, 28.03. Bitte Folgenänderungen beachten: 20.15 Letzte Spur Berlin Hunger (Text und weitere Angaben s. 21.3.2019) 21.00 Letzte Spur Berlin Kokon (Text und weitere Angaben s. 21.3.2019) (Die Folgen "Blendung" und "Alleingang" der Reihe "Letzte Spur Berlin" werden auf Donnerstag, 4.4.2019, verschoben. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 29.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 4.10 Gätjens großes Kino 4.25 Death in Paradise Tod im Refugium (von 20.15 Uhr) 5.20 Death in Paradise -6.10 Habgier (von 21.05 Uhr) (Die Sendung "Neu im Kino" entfällt.) Woche 14/19 Samstag, 30.03. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten: 6.10 Frag den Lesch Unerfüllte Träume: Reisen durch Raum und Zeit 6.25 Terra X Zugvögel 1. Kundschafter in fernen Welten 7.10 Terra X Zugvögel 2. Der Kampf ums Überleben 7.55 Terra X Der Rhein 1. Von Vulkanen und Riesenflößen 8.40 Terra X Der Rhein 2. Von Malaria und Tausendflut 9.20 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Ostsee - junges Meer am Abgrund? 10.05 Terra X Unsere Wälder Die Sprache der Bäume 10.50 Terra X Unsere Wälder Ein Jahr unter Bäumen 11.35 Terra X Unsere Wälder Im Reich des Wassers (vom 2.7.2017) Deutschland 2017 12.20 Terra X Die Macht der Vulkane Jahre ohne Sommer 13.05 Terra X Die Macht der Vulkane Im Schatten der Feuerberge 13.50 Terra X Ein Fall für Lesch und Steffens Die Wettermacher 14.35 Terra X Die Macht der Elemente - mit Dirk Steffens Feuer 15.20 Terra X Die Macht der Elemente - mit Dirk Steffens Erde 16.05 Die glorreichen 10 Die größten Rätsel der Geschichte 16.45 Sketch History Neues von gestern 17.10 Art of Crime Der Da Vinci Code (1) 18.00 Art of Crime Der Da-Vinci-Code (2) 18.45 Father Brown Die schwarze Witwe 19.30 Father Brown Kleine Details 20.15 Die Trauzeugen (A Few Best Men) (Text und weitere Angaben s. 9.3.2019) 21.45 Gätjens großes Kino 22.00 Das siebte Zeichen (The Seventh Sign) 23.30 Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast (I Still Know What You Did Last Summer) 1.05 Das siebte Zeichen (The Seventh Sign) 3.35 Code 37 Sexsüchtig 4.20 Code 37 Sehen und gesehen werden 5.05 Gätjens großes Kino 5,25 Unsere Wälder -6.10 (Der Spielfilm "Der Tod steht ihr gut" wurde auf Samstag, 9.3.2019, vorgezogen.) Donnerstag, 04.04. Bitte Folgenänderungen und Programmänderungen beachten: 20.15 Letzte Spur Berlin Blendung (Text und weitere Angaben s. 28.3.2019) 21.00 Letzte Spur Berlin Alleingang (Text und weitere Angaben s. 28.3.2019) (Die Folgen "Durchleuchtet" und "Sieben Leben" der Reihe "Letzte Spur Berlin" werden auf Donnerstag, 11.4.2019, verschoben. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) ................................................. 3.25 neoriginal Bad Banks Die Kündigung (vom 23.8.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow 4.15 neoriginal Bad Banks Folge dem Schrott (vom 23.8.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow 5.05 neoriginal Bad Banks Der Mann aus London (vom 30.8.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Tao Hoang Mai Duong Kieu Quririn Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf Felix Bender Christoph Schechinger und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow 5.55 neoriginal -6.50 Bad Banks Alte Schulden (vom 30.8.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow (Die Sendungen "Code 37" um 3.25 Uhr, 4.15 Uhr und 5.00 Uhr sowie "Lewis" entfallen.) Freitag, 05.04. Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten: 6.50 Gätjens großes Kino (vom 1.3.2019) Deutschland 2019 7.00 Heldt Letzte Runde (vom 12.10.2014) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Carlo Felix Vörtler Achmed Yunus Cumartpay Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Mario Korthals Steffen Will Peter Dräger Markus Ertelt Dr. Annika Rosen Jana Klinge Heike Kemper Stefanie Höner und andere Musik: Stephan Massimo Kamera: Uli Kudicke Buch: Monika Sandmann, Dirk Udelhoven, Lorenz Lau-Uhle Regie: Andreas Morell Deutschland 2013 (Weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 15/19 Sonntag, 07.04. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten: 2.10 neoriginal Bad Banks Die Höhle des Löwen (vom 6.9.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow 3.05 neoriginal Bad Banks Die härteste Währung (vom 6.9.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow 4.00 Aktenzeichen XY... ungelöst - Die Dokumentation (vom 25.10.2017) 4.30 Inspector Barnaby -6.10 Die Frucht des Bösen (Die Sendung "Lewis" entfällt.) Montag, 08.04. Bitte Zeitänderung beachten: 6.10 Inspector Barnaby Mord mit Rendite (Weiterer Ablauf ab 7.50 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 11.04. Bitte Folgenänderungen beachten: 20.15 Letzte Spur Berlin Durchleuchtet (Text und weitere Angaben s. 4.4.2019) 21.00 Letzte Spur Berlin Sieben Leben (Text und weitere Angaben s. 4.4.2019) (Die Folgen "Monster (1)" und "Monster (2)" der Reihe "Letzte Spur Berlin" entfallen. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell