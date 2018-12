ZDFneo parodiert Klassiker und zeigt "Dinner for Cohn"

William Cohn in "Dinner for Cohn" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105412 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFneo/Jana Kay" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - William Cohn ("NEO MAGAZIN ROYALE", "Callin' Mr. Brain") feiert an Silvester seinen Geburtstag und lädt am Montag, 31. Dezember 2018, 22.20 Uhr, in ZDFneo zum "Dinner for Cohn" ein. Die rund 15-minütige Comedy, eine Parodie des Klassikers "Dinner for One", wird am Dienstag, 1. Januar 2019, um 5.10 Uhr in ZDFneo wiederholt. In der ZDFmediathek ist die Sendung bereits ab Sonntag, 30. Dezember 2018, abrufbar.

Alle geladenen Geburtstagsgäste sind verhindert und sagen ab. Gut, dass William Cohn sich zumindest auf seinen trinkfesten Butler und Untermieter Marti Fischer ("Bongo Boulevard", funk) verlassen kann. Am Ende gibt es vier Prominente, die sich richtig ärgern werden, nicht dabei gewesen zu sein: Angela Merkel, Klaus Kinski, Udo Lindenberg und Dieter Bohlen. Denn die Feier entwickelt eine ganz eigene Dynamik.

