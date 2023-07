Neuer Breuninger Flagship-Store startet in München

E.Breuninger GmbH & Co.

Mehr als 12.500 Quadratmeter Verkaufsfläche insgesamt werden im neuen Breuninger Flagship-Store in München aufwendig umgestaltet. Ein Großteil des Umbaus ist bereits abgeschlossen, daher präsentiert das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden ab sofort eine neue Shopping- und Erlebniswelt voller inspirierender Produktwelten, angesagter Marken und innovativer Konzepte. Die finale Fertigstellung aller Etagen erfolgt im Herbst.

Die umfangreichen Umbaumaßnahmen im zweistelligen Millionenbereich gehen in die Endphase und das Traditionshaus in der Sendlinger Straße zeigt sich in neuem Glanz. Fashion, Beauty, Schuhe und Accessoires - auf mehr als 12.500 Quadratmetern, verteilt auf sechs Etagen, präsentieren sich ab sofort exklusive Designermarken, ausgesuchte Newcomer-Brands sowie Must-haves der Saison im Breuninger Flagship-Store in München.

Mit rund 1.000 Quadratmetern bietet das Unternehmen eine der größten Damenschuhwelten im gehobenen und High-Fashion-Segment im süddeutschen Raum. Golden Goose, Jimmy Choo, Isabel Marant, Tod's, Autry, New Balance und Adidas Originals sind nur eine kleine Auswahl des umfangreichen Marken- und Produktsortiments. In den lichtdurchfluteten Etagen darüber werden die Kollektionen für Damen und Herren von begehrten Premium- und Designermarken wie Iris von Arnim, Etro, Marin, Vetements, Max Mara, Brunello Cucinelli, Zimmermann, Victoria Beckham und Zegna gezeigt. Im High-Fashion-Segment erwarten Kundinnen und Kunden Marken wie Sandro, Maje, Ami Paris, Dsquared, Ganni, Bash, Offwhite und Palm Angels. Im Erdgeschoss inszeniert Breuninger eine faszinierende Beauty-Welt mit Marken wie Charlotte Tilbury, La Mer, Dr. Barbara Sturm, Doctor Mi!, Jo Malone, La Prairie, Shiseido und Xerjoff, und demnächst auch Marken wie Chanel, Dior, Tom Ford, Benefit und Mac.

"München als moderne, weltoffene und dynamische Metropole ist für uns ein idealer Standort, die Breuninger Welt für die Münchnerinnen und Münchner, Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region sowie dem In- und Ausland erlebbar zu machen. Neben exklusiven, kuratierten Sortimenten bedeutet das für uns vor allem besondere Breuninger Momente für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen", so Breuninger CEO Holger Blecker.

Breuninger setzt auf innerstädtische Integration

Das Bekenntnis zu einem vernetzten, stationären Handel sowie zu lebendigen Innenstädten, ist elementarer Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von Breuninger. Mit Häusern in zwölf deutschen Städten, einem Haus in Luxemburg sowie einem in zehn Ländern vertretenen Online-Shop im Premium- und Luxussegment, zählt Breuninger zu den führenden Omnichannel-Department-Stores in Europa.

Schon kurz nach der Entscheidung einen Flagship-Store in München zu eröffnen, begann Breuninger sich in der bayerischen Landeshauptstadt zu verwurzeln. Daraus entstanden bereits verschiedene Kooperationen mit Münchner Kunst-, Kultur- und Sportinstitutionen. Insgesamt schafft Breuninger mit seinem neuen Haus rund 100 neue Arbeitsplätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die hohe Servicequalität und den exklusiven Standard des Hauses stehen. Alexander Entov und René Weise, das Breuninger Geschäftsführer-Duo am Standort München: "Wir sind stolz darauf, hier eine Welt der schönen Dinge zu schaffen, die für die Region und weit darüber hinaus einzigartig sein wird. Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden jeden Tag neu gewinnen, indem wir als Gastgeber auftreten, begeistern und inspirieren." Besondere Erlebnisse bringt auch ein gastronomisches Highlight ab August in die Landeshauptstadt - das hauseigene Barkonzept Eduard's by Breuninger.

Exzellente Serviceleistungen

Als Fashion- und Lifestyle-Unternehmen setzt Breuninger seit mehr als 140 Jahren höchste Maßstäbe in Sachen Shoppingerlebnis, Trendsicherheit und Service. Ein Herzstück des Breuninger Serviceangebots in München ist das hauseigene Änderungs-, Reparatur und Personalisierungsatelier b_tailored. Mit Präzision wird hier jedes Kleidungsstück nach individuellen Vorgaben angepasst.

Der kostenlose Personal Shopping-Service wiederum bietet eine individuelle Beratung in entspannter Atmosphäre an. Ausgebildete Mode- und Stilberaterinnen und -berater gehen gezielt auf Konfektionsgröße, Stilvorlieben und Farbwünsche der Kundinnen und Kunden ein. In Kooperation mit BMW kann nach einer Shoppingtour der Breuninger Shuttle Service genutzt werden.

Gerade in der Verknüpfung von stationärem Handel und Online-Angeboten zeigt sich das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen besonders fortschrittlich und stark. Per Online-Reservierung kann der gewünschte Artikel im Store zurückgelegt werden und per Click & Collect kommt die Bestellung ohne Versandkosten innerhalb von ein bis zwei Tagen in das gewünschte Breuninger Haus.

Breuninger Willkommenstage vom 7. bis 8. Juli 2023

Die neue Shopping- und Erlebniswelt wird am Wochenende des 7. bis 8. Juli gefeiert. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Live-Musik, kühle Drinks und besondere Aktionshighlights freuen.

E. Breuninger GmbH & Co.

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Omnichannel-Department-Stores in Europa. Seit über 140 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Der im Jahr 2008 gestartete Onlineshop www.breuninger.com zählt zu den erfolgreichsten im Premiumsegment und ist auch in Österreich, der Schweiz, Polen, Tschechien, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Spanien und Italien verfügbar. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click & Collect und Online Reservierung, der Instore Bestellservice sowie der Shuttle Service sorgen stationär und online für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. In Deutschland und Luxemburg gehören nunmehr 13 Häuser mit rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Breuninger. 2024 ist die Eröffnung von Breuninger in Hamburg geplant.

