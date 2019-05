E.Breuninger GmbH & Co.

Breuninger startet mit Schweizer Online-Shop

Stuttgart (ots)

Das Stuttgarter Fashion- und Lifestyle-Unternehmen expandiert erneut: Nach dem großen Erfolg in Österreich startet Breuninger nun auch online in der Schweiz. Noch in diesem Jahr geht der neue Online-Shop live und kommt somit den schon heute zahlreichen Schweizer Kundenanfragen entgegen.

Rund 10 Jahre nach Start des erfolgreichen Online-Shops breuninger.com und fast zwei Jahre nach dem Launch des österreichischen E-Shops breuninger.at plant das Stuttgarter Traditionsunternehmen nun die Expansion in die Schweiz. In einem eigenen Online-Shop können Schweizer Kunden noch in diesem Jahr das Breuninger Sortiment entdecken. Damit ist Breuninger zukünftig im gesamten DACH-Markt online präsent und baut seine Position als führendes Fashion- und Lifestyle-Unternehmen weiter aus.

"Die Expansion in die Schweiz folgt unserer strategischen Ausrichtung und Positionierung. Breuninger hat bereits heute viele Kunden aus der Schweiz, sei es in unseren Breuninger Häusern oder in unserem deutschen Online-Shop. Zeitgleich wollen wir natürlich auch weiterhin neue Kunden begeistern und hinzugewinnen. Ihnen allen möchten wir künftig das Einkaufen bei Breuninger noch leichter machen - für uns ist der Schweizer Online-Shop folglich der nächste konsequente und logische Schritt", erklärt Breuninger CEO Holger Blecker den diesjährigen Go-Live im Nachbarland.

In Look und Aufbau soll der neue Breuninger Online-Shop dem deutschen sowie dem österreichischen Shop des Unternehmens entsprechen Für Kundenanfragen aus der Schweiz ist außerdem ein eigener Schweizer Kundenservice (E-Mail und Telefon) geplant.

Mit dieser Entscheidung forciert Breuninger konsequent seinen Wachstums- und Investitionskurs. Nach der erfolgreichen Etablierung des Düsseldorfer Flagship Stores 2013 ist das Unternehmen auch im stationären Bereich weiter auf der Suche nach geeigneten Flächen.

