Zühlke Group erweitert mit Bijan Khezri den Verwaltungsrat

Mit der Erweiterung des Gremiums trägt die Zühlke Group dem anhaltenden Wachstum und der zunehmenden Internationalisierung Rechnung

Im Verwaltungsrat der Zühlke Group nimmt per 1. Juli 2019 nebst den bisherigen Mitgliedern Prof. Oliver Gassmann, Michael Hirsch, Martin Rutishauser und Philipp Sutter neu auch Bijan Khezri Einsitz. Bijan Khezri ist CEO der Marquard Media Group und war bis Ende 2018 Mitglied des Verwaltungsrats der Sportradar AG. Zuvor war er als CEO, Verwaltungsrat und Investor bei verschiedenen international tätigen Unternehmen aktiv. Khezri studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bonn und schloss sein Studium am Institut de Hautes Etudes Internationales (Universität Genf) ab. Aktuell promoviert er an der Universität St. Gallen.

"Wir befinden uns in einer kontinuierlichen globalen Wachstumsphase: Nebst Asien, wo wir bereits mit Standorten in Singapur und Hongkong erfolgreich präsent sind und unser Engagement laufend ausbauen, ist auch eine Expansion in den US-amerikanischen Markt geplant. Mit seiner ausgewiesenen internationalen Führungserfahrung in unterschiedlichen Branchen ergänzt Bijan Khezri den bestehenden Verwaltungsrat der Zühlke Group perfekt", kommentiert Verwaltungsratspräsident Philipp Sutter die Wahl.

Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder verbleiben im Gremium.

Über Zühlke Als Dienstleister für Innovationsprojekte vereint Zühlke Business- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die Kunden begeistern. Für sie entwickelt das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von der Idee über die Realisierung bis zum Be-trieb. Dafür engagieren sich mehr als 1200 Experten mit der Erfahrung aus über 10.000 Projekten.

Die Zühlke Gruppe ist mit lokalen Teams in Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Österreich, Serbien, Singapur und der Schweiz präsent. 2018 erzielte das Unternehmen mit 1070 Mitarbeite-rinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 171 Millionen Schweizer Franken (154 Millionen Euro; 135 Millionen GBP).

