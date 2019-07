Zühlke Engineering GmbH

Zühlke Deutschland: Neues Team an der Spitze

Die deutsche Tochtergesellschaft des international tätigen Innovationsdienstleisters Zühlke Group besetzt ihre Geschäftsleitung neu

Eschborn (ots)

Die Zühlke Engineering GmbH operiert seit dem 1. Juli unter einem neuen Management: Als neuer CEO leitet Ernst Ellmer die deutsche Tochtergesellschaft des Innovationsdienstleisters. Seine bisherige Funktion als Leiter des Bereichs Customer Solutions übernimmt Michael Dölle. Beide bilden ab sofort gemeinsam mit dem Leiter des Competence Centers, Stefan Grasmann, und dem Leiter Business Development, Jürgen Pronebner, die neue Geschäftsleitung der GmbH. Fabrizio Ferrandina, der Gründer und bisherige CEO der Zühlke Engineering GmbH, konzentriert sich durch den Wechsel künftig auf seine Funktion als CEO der Zühlke Gruppe.

Ernst Ellmer zeigt sich optimistisch, was den deutschen Markt und die Rolle von Zühlke darin angeht: "Wir spüren in Deutschland einen weiterhin steigenden Bedarf an Expertise im Bereich der Digitalisierung über viele Branchen hinweg, sei es im Maschinen- und Anlagenbau, den Versicherungen, in der Gesundheitsindustrie oder bei den Konsumgütern. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung von Strategien und Geschäftsmodellen, sondern insbesondere auch um deren Umsetzung." Hier sieht Ernst Ellmer die deutsche Tochtergesellschaft mit ihren fünf Standorten gut aufgestellt: "Wir profitieren sehr stark von unserem branchenübergreifenden Know-how und können auch komplexe Projekte von der Idee bis zum Betrieb der Lösung umsetzen - das ist schon etwas Besonderes."

Auch Michael Dölle sieht seiner neuen Aufgabe als Leiter des Bereichs Customer Solutions gespannt entgegen: "Unternehmen suchen heute einen starken und zuverlässigen Partner, dem sie strategisch entscheidende Innovations- und Digitalisierungsprojekte vollständig anvertrauen können. Diese Stärke von Zühlke wollen wir noch weiter ausbauen." Ein weiteres wichtiges Thema sieht Michael Dölle in einer noch stärkeren Ausrichtung am Markt: "Unser Ziel ist es, unsere Kunden zukünftig noch besser zu unterstützen und Ihnen damit ein noch stärkerer Partner zu sein. Dazu wollen wir ihre Bedürfnisse noch besser verstehen - und zwar nicht nur die ausgesprochenen, sondern vor allem auch die unausgesprochenen."

Das Unternehmen

Als Dienstleister für Innovationsprojekte vereint Zühlke Business- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die Kunden begeistern. Für sie entwickelt das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als 1000 Experten mit der Erfahrung aus über 10.000 Projekten.

Die Zühlke Gruppe ist mit lokalen Teams in Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Österreich, Serbien, Singapur und der Schweiz präsent. 2018 erzielte das Unternehmen mit 1070 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 171 Millionen Schweizer Franken (154 Millionen Euro; 135 Millionen GBP).

