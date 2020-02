Bauherren-Schutzbund e.V.

Risiken minimieren, Fallstricke vermeiden, Baumängel erkennen - Damit das Traumhaus nicht zum Albtraum wird

Ein Dokument

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Viele träumen ja von den eigenen vier Wänden und lassen die Korken knallen, wenn sie nach oft jahrelangem Sparen, Planen und Bauen endlich in ihr neues Haus einziehen können. Immer vorausgesetzt natürlich, es gibt keinen Pfusch am Bau oder Zeitverzögerungen seitens der ausführenden Firmen. Wie Sie beim Bauen auf Nummer sicher gehen können, verrät Ihnen Jessica Martin.

Sprecherin: Viele Hausbaufirmen bieten heutzutage Komplettangebote an, damit man sich wirklich um nichts mehr kümmern muss. Das klingt zwar verlockend, ist aber nicht unbedingt ratsam.

O-Ton 1 (Florian Becker, 18 Sek.): "Also ein Komplettangebot ist kein Rundum-Sorglos-Paket. Man bekommt zwar alle Leistungen aus einer Hand, aber man muss sich trotzdem kümmern. Das beginnt auch hier bei der Vertragsprüfung, man sollte sich die Firma genau angucken. Ist die wirtschaftlich leistungsfähig? Gibt es vielleicht Referenzobjekte, die ich mir angucken kann? Und vielleicht auch die Leute fragen, wie es damals bei denen gelaufen ist."

Sprecherin: Sagt Florian Becker vom gemeinnützigen Verein "Bauherren-Schutzbund", kurz BSB. Er empfiehlt, die ausführende Baufirma von Anfang an zu kontrollieren und immer das Heft in der Hand zu behalten:

O-Ton 2 (Florian Becker, 31 Sek.): "Das beginnt bei den Bauverträgen: Vor Vertragsunterzeichnung sollte man seine Risiken kennen und deshalb den Vertrag auf jeden Fall durch einen Fachanwalt prüfen lassen. Nachher bei der Bauausführungsphase ist es ebenso wichtig, dass mal jemand die Qualität kontrolliert, auf die Baustelle kommt und als Fachmann drauf guckt - und auch das ausführende Unternehmen frühzeitig auf Mängel hinweist. So ein Sachverständiger, der kann am Ende der Bauphase dann auch sehr gut den Verbraucher bei der Abnahme unterstützten und dafür sorgen, dass alle Mängel, die dann noch da sind, richtig protokolliert werden."

Sprecherin: Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht sowie unabhängige Sachverständige mit einem Bauingenieur-Studium findet man im Internet beim bundesweit aktiven Bauherren-Schutzbund.

O-Ton 3 (Florian Becker, 34 Sek.): "Wir sind aber auch auf Hausmessen präsent, wir veranstalten Infotage - und unser absolutes Highlight ist jetzt am 21. März ein großer Verbrauchertag in Berlin. Der richtet sich an alle, die eine Immobilie kaufen, Haus modernisieren wollen, neu bauen - also alle, die sozusagen jetzt als Bauherren aktiv werden. Sie haben da die Möglichkeit, sich Vorträge anzuhören, auch individuelle Beratungsmöglichkeiten wahrzunehmen - und es gibt ein attraktives Rahmenprogamm. Und wenn man sich da detaillierter informieren möchte, dann schaut man einfach mal unter www.bsb-ev.de: Da findet man alles Weitere."

Abmoderationsvorschlag:

Mehr über das Angebot des Bauherren-Schutzbund e.V. für private Bauherren, Wohnungskäufer und Modernisierer sowie alles rund um den Verbrauchertag am 21. März in Berlin finden Sie im Netz unter www.bsb-ev.de.

