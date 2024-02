Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP)

Erster Bachelor-Studiengang mit Schwerpunkt Personaldienstleistung initiiert

Fachhochschule des Mittelstands (FHM) und Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP) unterzeichnen Kooperationsvertrag

Berlin (ots)

Am Mittwoch, den 31. Januar 2024, unterzeichneten die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) und der Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP) ihren Vertrag über den Fernstudiengang "Human Resource Management, Schwerpunkt Personaldienstleistung (B.A.)", den beide Kooperationspartner gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern renommierter Personaldienstleistungsunternehmen explizit für die Branche entwickelt haben. Es handelt sich bei dem bundesweit einmaligen Modell um ein Aufbaustudium für bereits ausgebildete Personaldienstleistungskaufleute, die berufsbegleitend, online und in nur zwei Jahren den Bachelorabschluss erwerben. Bewerbungen für das bundesweite Programm sind ab sofort möglich. Eine Infoveranstaltung zum Studiengang findet am Mittwoch, den 7. Februar 2024, ab 16:30 Uhr online statt. Alle Infos unter fh-mittelstand.de/hr-management.

Florian Swyter, Hauptgeschäftsführer des GVP: "Die Einführung unseres ersten Bachelor-Studiengangs für die Personaldienstleistungsbranche ist ein bedeutender akademischer Meilenstein und setzt unser Engagement für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Professionalisierung der Branche fort. Diese wegweisende Initiative wird dazu beitragen, qualifizierte Fachkräfte für die anspruchsvollen Anforderungen unserer Branche auszubilden. Ein wichtiger Schritt für die Nachwuchsförderung und -sicherung!"

Prof. Dr. Anne Dreier, Rektorin der FHM: "Die FHM qualifiziert starken Nachwuchs für Fach- und Führungspositionen im Mittelstand. Wir freuen uns, nun Studierenden aus der Personaldienstleistungsbranche einen signifikant verkürzten Weg zum akademischen Abschluss zu ermöglichen. Wir rechnen erbrachte Leistungen aus der Ausbildung auf das Studium an, so dass sich Module nicht wiederholen und Studierende in nur zwei Jahren nebenberuflich den akademischen Bachelorabschluss erlangen können."

Prof. Dr. Walter Niemeier, Studiengangsleiter "Das berufsbegleitende Studium ermöglicht eine gezielte Vertiefung in Arbeits- und Organisationspsychologie, Innovations- und Changemanagement sowie Personalentwicklung und -führung. Personaldienstleistungskaufleute haben die Möglichkeit, ihr Know-how in Wirtschafts- und Arbeitsrecht zu vertiefen und ihre Fähigkeiten in den Bereichen Personalplanung und -beschaffung, Personaldienstleistung und -verwaltung sowie Personalmarketing und -recruiting zu perfektionieren.

Der berufsbegleitende Bachelorstudium Human Resource Management beginnt am 1. Oktober 2024. Die Online-Vorlesungen finden an zwei Tagen in der Woche statt. Die Studiendauer ist auf zwei Jahre angelegt. Der Studiengang befindet sich bereits im Akkreditierungsverfahren, Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Über die Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist eine staatlich anerkannte, private Fachhochschule mit aktuell 5.814 Studierenden, 258 Mitarbeitern, 107 Professoren und rund 400 Experten aus der Wirtschaft als Lehrbeauftragte an den Standorten Bielefeld, Bamberg, Düren, Berlin, Frechen, Hannover, Köln, Rostock und Waldshut sowie ortsunabhängig in der FHM Online-University. Das Angebot umfasst Studiengänge in den Bereichen Psychologie, Pädagogik, Wirtschaft, Kommunikation, Technologie und Gesundheit. Studierende können in Vollzeit, Teilzeit, dual/trial oder im Fernstudium den Bachelor oder Master absolvieren. Auch ein Promotionsprogramm in Kooperation mit der britischen University of Gloucestershire (UoG) gehört zum Angebot der Hochschule. Das Portfolio wird komplettiert durch ein breites Weiterbildungsprogramm. Die FHM wurde im Jahr 2000 vom Mittelstand für den Mittelstand in Bielefeld gegründet und hat sich seither durch anwendungsorientierte Forschung und Praxisprojekte als starker Partner für die Wirtschaft etabliert. Gesellschafter ist die Stiftung Bildung & Handwerk aus Paderborn.

Über den Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP)

Der GVP entstand Anfang Dezember 2023 durch die Verschmelzung des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) und des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Der Verband mit seinen 5.600 Mitgliedsunternehmen verfügt daher über jahrzehntelange Erfahrung in der Interessenvertretung der Branche und ist das Sprachrohr für die Personaldienstleister in ihrer ganzen Vielfalt.

