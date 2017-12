Veranstaltungsangebot 2018 / DQS als Partner des Managements

DQS Campus - eine gute Entscheidung / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/104526 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/DQS GmbH" Bild-Infos Download

Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen bietet auch 2018 wieder ein umfangreiches Veranstaltungsangebot. An mehr als 100 Tagen referieren Experten und erfahrene DQS-Auditoren zu unterschiedlichen Themen und den dahinterliegenden Normforderungen.

Highlights im Veranstaltungsprogramm 2018

Die Moderatoren des DQS Campus gehen 2018 auf eine Roadshow - acht Termine an fünf verschiedenen Orten. Im Gepäck haben sie einen Workshop zur neuen ISO 19011. Unter dem Titel "Fundgrube ISO 19011" erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die überarbeiteten und neuen Anforderungen des "Leitfadens zur Auditierung von Managementsystemen". Sie üben sich in der Anwendung der Methodenvielfalt und lernen neue Audittechniken kennen. Mit den Erkenntnissen aus diesem Workshop gewinnen die Teilnehmer mehr Sicherheit in ihrer Rolle als interne Auditoren.

Unter dem Leitgedanken "Verbesserung von Managementsystemen und internen Audits" haben Interessierte in verschiedenen Veranstaltungen die Möglichkeit, neue Ideen für ihre Unternehmen zu erhalten. In den Workshops "Verbesserung des Qualitätsmanagements" und "Qualitätsmanagement als Führungsinstrument nutzen" berichten die Moderatoren über ihre Erfahrungen mit Qualitätsmanagementsystemen nach ISO 9001. Der Workshop "Best Practice-Austausch zur neuen IATF 16949" bietet Qualitätsmanagementbeauftragten aus der Automobilindustrie Raum für einen intensiven Austausch im Umgang mit der revidierten Norm. Die Teilnehmer des Workshops "Interne Audits schlank und nutzenbringend einsetzen" sind in der Lage, interne Audits nicht nur effizienter zu planen, durchzuführen und nachzubereiten, sondern haben konkrete Ideen, wie interne Audits als Instrument zur Organisationsentwicklung dienen können.

Die DQS begleitet Unternehmen

"Die DQS ist mehr als ein Zertifizierer von Managementsystemen. Wir sehen uns als Partner des Managements. Dieses Selbstverständnis erleben die Teilnehmer in unseren Veranstaltungen", unterstreicht Matthias Vogel, Leiter Marketing & Communication DQS GmbH. "Unsere Moderatoren berichten aus ihrem Erleben, wie sich Managementsysteme in Organisationen entwickeln und gelebt werden. Mit dem Wissen aus über 30 Jahren als erfolgreicher Zertifizierer begleiten wir Unternehmen und geben die richtigen Impulse für eine konsequente Weiterentwicklung ihrer Managementsysteme."

Online anmelden und Frühbucherrabatt sichern

Das Spektrum der 2018 angebotenen Formate ist groß: es umfasst Kundentage, Kooperationsveranstaltungen und Workshops sowie Messen, aber auch Inhouse-Angebote direkt in den Organisationen oder auch digitale Formate. Interessierte können sich direkt über den DQS-Veranstaltungskalender anmelden. Bei Anmeldung zu einem Workshop zwei Monate vor Veranstaltungstermin erhalten DQS-Kunden 10 Prozent Rabatt. Ein Newsletter informiert zudem regelmäßig über das Veranstaltungsangebot der DQS. Interessierte können sich unter www.dqs.de/services/newsletter/ kostenfrei anmelden. Das Jahresprogramm des DQS Campus kann im Veranstaltungskalender der DQS oder in der Webversion der Broschüre unter www.dqs-veranstaltungen.de eingesehen werden.

DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzielt die Gruppe 2016 einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro.

Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 58.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, Chemische Industrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.

