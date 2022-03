MX-Konzept der Agravis verbindet Methanreduktion und Futtereffizienz

AGRAVIS Raiffeisen AG

Auf der Klimakonferenz in Glasgow wurde das Ziel gesteckt, die Methanemissionen in Europa bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Ein Teil der Methanemissionen stammt aus der Landwirtschaft, genauer gesagt aus der Rinderhaltung. Der Weg ist also vorgezeichnet: Landwirtschaftliche Betriebe müssen Methan reduzieren. Mit innovativen Fütterungskonzepten möchte die AGRAVIS Raiffeisen AG als Partner der Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und Standortsicherung der deutschen Tierhaltung leisten - und auch einen großen Schritt zur Erfüllung der Klimaschutz-Ziele mitgehen.

Denn bei den steigenden Anforderungen an die Fütterung und Haltung von Nutztieren auf politischer und gesellschaftlicher Ebene sind Lösungen gefragt, die tier- und umweltgerecht sind, aber gleichzeitig auch eine verbesserte Wirtschaftlichkeit auf landwirtschaftlichen Betrieben ermöglichen.

Genau hier setzt das neue MX-Konzept der AGRAVIS an, das Methanreduktion und maximale Futtereffizienz in den Segmenten Spezial- und Mischfutter verbindet. "Mit dem MX-Konzept haben wir nach unserer Überzeugung eine zukunftsfähige Lösung entwickelt: Wir erreichen momentan je nach Ausgangssituation eine berechnete Methanreduktion von fünf bis maximal zehn Prozent in einer melkenden Herde. Mit unserem Konzept planen wir, bis 2024 eine Reduktion von 30 Prozent erreichen zu können", berichtet Tierarzt Dr. Bernhard Lingemann aus dem Produktmanagement Rind der AGRAVIS Futtermittel GmbH.

Bernd Schmitz, Geschäftsführer der AGRAVIS Futtermittel GmbH, ergänzt: "Unser Ziel war es, bei der Entwicklung des Konzepts eine Methanreduktion im Betrieb zu erreichen, ohne dass dabei zusätzliche Kosten je Kilogramm erzeugter Milch für Landwirtinnen und Landwirte entstehen." Dabei wenden die AGRAVIS-Beraterinnen und -Berater eine besondere Rationsgestaltung im Hinblick auf die Methanreduktion unter Berücksichtigung der offiziellen Formel zur Berechnung der Methanproduktion der Kühe an. Die gesteigerte Futtereffizienz trägt maßgeblich zur Methanreduktion bei. Die AGRAVIS-Beraterinnen und -Berater sind bereits im Umgang mit den neuen Kennzahlen in der Rationsberechnung geschult und die Futter des MX-Konzepts können abgerufen werden.

