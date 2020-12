Cofinpro AG

Cofinpro AG übernimmt die auf Prozessmanagement und Organisationshandbücher spezialisierte Procedera Consult GmbH

Finanzdienstleister profitieren von hochstandardisiertem Angebot

FrankfurtFrankfurt (ots)

Die auf Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften spezialisierten Consultinghäuser Cofinpro AG und Procedera Consult GmbH bündeln ihre Kräfte. Der Experte für Prozessmanagement und Organisationshandbücher ergänzt ab Anfang 2021 das Leistungsspektrum der Cofinpro AG, die damit ihre Dienstleistungen in den Bereichen Organisationsberatung und Fachprozesse erweitert.

"Mit dem Zusammenschluss stärken wir gezielt den Bereich Organisationsentwicklung und -beratung. Die Kollegen der Procedera GmbH sind anerkannte Bankexperten. Sie haben unter Leitung der Gründerin und Geschäftsführerin Claudia Junker eine spezialisierte Beratung mit einem hochstandardisierten Angebot für Organisationshandbücher und Prozessmanagement aufgebaut, die sehr gefragt ist", sagt Gerald Prior, Vorstand der Cofinpro AG. In einer komplexen Bankenlandschaft, die zunehmend von Digitalisierung und Verdrängung geprägt wird, setzen beide Unternehmen Maßstäbe im Consulting. "Jetzt können unsere Kunden hohe Synergieeffekte ausschöpfen: Von der Strategie über die Schriftlich fixierte Ordnung bis zur Automatisierung der Fachprozesse bieten wir Experten-Unterstützung aus einem Haus", so der Cofinpro-Mitgründer.

Die Procedera GmbH hat sich in den vergangenen zehn Jahren als Spezialist für die Weiterentwicklung von Prozessmanagement in Banken etabliert. Das Unternehmen bietet Orientierung und Unterstützung auf dem Weg zu einem schlanken und aufsichtsrechtlich sicheren Organisationshandbuch. Der Vorteil für Banken: Fließtexte werden ersetzt durch schlanke Prozesse, die im Rahmen eines hochstandardisierten Angebots und mit höchstmöglicher Transparenz erstellt werden. Die Stärken der Cofinpro AG liegen vor allem in den Bereichen Digitalisierung, IT-Management und Fachprozesse für Kredit, Wertpapier und Zahlungsverkehr. Hier ergeben sich künftig erweiterte Möglichkeiten, um Prozesse und Geschäftsmodelle zu digitalisieren, den aufsichtlichen Anforderungen flexibel zu entsprechen oder auch Prozesse beispielsweise im Bestandsgeschäft zu optimieren.

"Dieser Zusammenschluss schafft einen echten Mehrwert. Der wesentliche Aspekt ist die Angebotserweiterung. Banken, die bisher ein Organisationshandbuch oder eine Einführungsberatung zum Prozessmanagement erhalten haben, können jetzt auch die nächsten Schritte zur Modellierung weiterführender Prozesse mit uns gehen", so Procedera-Gründerin Claudia Junker, die auch künftig im Unternehmen mitwirken wird. "Frei nach unserem gemeinsamen Motto 'besser beraten' bieten wir einen noch umfassenderen Dienst an. Und für Kontinuität ist gesorgt: Das bewährte Team mit fundiertem Branchen-Know-how bleibt erhalten. Unsere Berater sind Prozessmanager und ausgebildete Banker durch und durch."

Die Übernahme wird wirksam zum 1. Januar 2021. Die Belegschaft des Frankfurter Consultinghauses wächst damit auf rund 200 Mitarbeiter.

Über Cofinpro (www.cofinpro.de)

Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister bei der Verbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen große Privatbanken, Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowie die führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 200 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2020 zum zehnten Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.

