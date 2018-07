Carina Waldhoff ist freie Beraterin mit den thematischen Schwerpunkten Veränderungskommunikation, Interne Kommunikation und Social Media Enablement. Ihr nächstes Seminar bei der MW Media Workshop GmbH: "Interne Kommunikation 2.0" am 27.08.18 in Hamburg. Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Die "digitale Transformation" ist eines der Buzzwords der letzten Jahre. Märkte, Kunden, Prozesse - alles scheint auf dem Prüfstand zu stehen und oft herrscht Ratlosigkeit: Was bedeutet der digitale Wandel für unser Unternehmen, was dürfen wir von unseren Mitarbeitern erwarten, und was können diese dazu beitragen, dass unser Unternehmen überzeugend und zukunftsfähig auftritt? Welche Bedingungen geschaffen werden müssen, damit ein Unternehmen "sozial" kommuniziert, erfahren Interessierte im Media Workshop "Interne Kommunikation 2.0" am 27. August 2018 in Hamburg.

Terminankündigung:

"Interne Kommunikation 2.0" am 27. August 2018 in Hamburg Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter: www.media-workshop.de/pm/2640

In diesem eintägigen Praxisworkshop erhalten die maximal 12 Teilnehmer einen Überblick über die Kommunikationstrends und Anforderungen an die Unternehmenskommunikation. Referentin Carina Waldhoff zeigt, welche Dienstleistungen und Produkte aus dem Bereich Social Media sich für die Interne Kommunikation eignen. So können die Teilnehmer ein zu ihren Unternehmenszielen passendes Einführungskonzept für soziale Medien erarbeiten und lernen, mit welchen Phasen sie sich in diesem Prozess auseinandersetzen müssen.

Über die Referentin:

Carina Waldhoff (Jahrgang 1975) ist freie Beraterin mit den thematischen Schwerpunkten Veränderungskommunikation, Interne Kommunikation und Social Media Enablement. Die Kultur- und Medienmanagerin hat sowohl auf Unternehmensseite (Leitung Interne Kommunikation bei einer gesetzlichen Krankenkasse) als auch auf Agenturseite gearbeitet, unter anderem sieben Jahre für K12 Agentur für Kommunikation und Innovation. Sie hat Kunden aus verschiedenen Branchen betreut - vom Verband und NPO über mittelständische Industrieunternehmen bis hin zu Konzernen aus der IT und Telekommunikation.

Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:

Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 66 Themen zu Marketing, Pressearbeit, PR, Digitaler Kommunikation sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Dabei stehen den Teilnehmern fünf verschiedene Veranstaltungsorte (Hamburg, Berlin, München, Frankfurt am Main und Köln) zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.500 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".

Die Anmeldung zum Seminar-Newsletter: www.media-workshop.de/newsletter.htx

Das Seminarprogramm 2018 zum Download: www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2018.pdf

Pressekontakt:

MW Media Workshop GmbH

Seminare // Trainings // Coachings

Nicole von Aspern

Telefon: +49 40 2263 9660

presse@media-workshop.de

Original-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuell