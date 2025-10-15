u-form Testsysteme GmbH & Co KG

Mangelhaftes Wissen über soziale Absicherung

Studie Azubi-Recruiting Trends 2025 zeigt Lücken in der dualen Ausbildung

Der zweite Teil der Ausbildungsstudie von u-form Testsysteme präsentiert neue Einsichten in die aktuelle Qualität der dualen Ausbildung in Deutschland: Die Ausbildung stärkt das Gefühl junger Menschen, etwas bewirken zu können. Betriebe bekommen davon jedoch nicht viel mit. Ein möglicher Grund: Es fehlt an regelmäßigem, gegenseitigem Feedback. Zudem klaffen bei Schüler*innen und Auszubildenden große Wissenslücken im Hinblick auf die eigene soziale Absicherung.

An der Online-Umfrage zur Studie haben in diesem Jahr 5.482 Schüler*innen, Azubis und duale Studierende sowie 1.621 Ausbildungsverantwortliche teilgenommen. Damit sind die Azubi-Recruiting Trends Deutschlands größte doppelperspektivische Studie zur dualen Ausbildung.

Feedback kommt zu selten und lückenhaft

Nur 26,9 % der Azubis berichten, zumindest monatlich oder wöchentlich Feedback zu erhalten. Dabei wünschen sich 69,8 % von ihnen eher regelmäßige, kürzere Feedbacks als ausführlichere Rückmeldungen in größeren Zeitabständen. Hinzu kommt: Schriftliches Feedback ist mit 46,5 % eher die Ausnahme, nur 59,8 % erleben Feedbackgespräche als klar strukturiert. Mehr als ein Viertel der Azubis (26,5 %) berichtet zudem, überhaupt keine Möglichkeit zu haben, ihren Ausbildenden Feedback zu geben. Feedback während der dualen Ausbildung sollte regelmäßig, zeitnah und in beide Richtungen erfolgen. Viele Azubis erreicht es aber nicht in der nötigen Regelmäßigkeit und Qualität sowie meist nur in Form einer "Beurteilung".

Ausbildung stärkt Selbstwirksamkeit - Ausbilder merken davon wenig

Während der Ausbildung erleben sich viele junge Menschen zum ersten Mal als selbstwirksam. Während 53,2 % der befragten Schüler*innen angaben, sich in der Schule als (sehr) selbstwirksam zu erleben, steigt dieser Wert bei den Auszubildenen auf 68,8 %. Dagegen nehmen nur 24,3 % der Ausbildenden ihre Azubis als selbstwirksam wahr. Diese Diskrepanz zeigt: Viele junge Menschen wachsen in der Ausbildung über sich hinaus, doch davon bekommt nur ein Teil der Betriebe etwas mit.

Große Wissenslücken bei Sozialversicherung

Ein Großteil der Schüler*innen geht mit erheblichen Wissenslücken beim Thema Sozialversicherung in die duale Ausbildung. 81,2 % von ihnen geben zum Beispiel an, nur geringe oder gar keine Kenntnisse zur Pflegeversicherung zu haben. Auch bei den Themen Arbeitslosen- (70,6 %), Unfall- (65,0 %), Renten- (67,0 %) und Krankenversicherung (61,3 %) bestehen massive Defizite. In der Ausbildung nimmt der Anteil der "Unwissenden" zwar ab, ist aber immer noch erschreckend hoch (im Hinblick auf die Krankenversicherung liegt er bei den Azubis bei immer noch 46,9 %). Dabei schätzt die große Mehrheit der Befragten die Bedeutung dieser Themen als wichtig ein - es mangelt also nicht am Interesse, sondern an der Aufklärung.

Duales Studium leidet unter Koordinationsschwächen

Die Verbreitung dualer Studiengänge nimmt weiter zu: 62,2 % der befragten Betriebe bieten mittlerweile ein duales Studium an, in 43,4 % dieser Betriebe ist der Anteil an dualen Studierenden in den vergangenen Jahren gestiegen. 87,2 % der dualen Studierenden würden ihr duales Studium weiterempfehlen. Doch gibt es ein Defizit: Nur 40,6 % der Studierenden und 35,9 % der Ausbildungsverantwortlichen bewerten die Koordination zwischen Hochschule und Praxis als "gut" oder "sehr gut". Das duale Studium kann daher in vielen Fällen seine größte potenzielle Stärke nicht richtig ausspielen - die Verzahnung von Theorie und Praxis.

Gamification bleibt Wunschdenken

Die Befragung zeigt: Ein großer Teil der Zielgruppe wünscht sich spielerische Elemente im Lernalltag, bekommt sie aber nur selten. So wünschen sich 55,4 % Fortschrittsbalken, 47,6 % Achievements und 46,0 % Erfahrungspunkte. In der Realität nutzen Betriebe solche Instrumente jedoch deutlich seltener (37,1 %, 26,3 % bzw. 29,0 %). Das Potenzial von Gamification bleibt damit weitgehend ungenutzt.

Die Ergebnisse des zweiten und ersten Teils der Studie stehen ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung unter: www.testsysteme.de/studie. Der erste Teil der Azubi-Recruiting Trends 2025 ist im Mai erschienen. Die Studie wird wissenschaftlich begleitet von Prof. Dr. Christoph Beck. Studienpartner ist AUBI-plus.

