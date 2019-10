Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Messe A+A 2019: BAuA informiert über aktuelle Entwicklungen beim Arbeitsschutz

Dortmund (ots)

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ist auch in diesem Jahr wieder auf der "A+A", der weltgrößten Messe für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, vertreten. An verschiedenen Themeninseln informiert die BAuA über aktuelle Entwicklungen des Arbeitsschutzes - von der Arbeitszeitgestaltung bis hin zur Gefährdungsbeurteilung. Ein Vortragsprogramm bietet vertiefende Einblicke.

"Der Mensch zählt": Unter diesem Motto findet die A+A vom 5. bis zum 8. November 2019 in Düsseldorf statt, die BAuA ist dort mit einem Messestand vertreten. Themeninseln zu Arbeitszeitgestaltung und Gefährdungsbeurteilung laden dazu ein, in aktuelle Fragen des Arbeitsschutzes einzutauchen. Wer mag, kann sich mit den Experten der BAuA austauschen oder sich vom Messeteam zu den weiteren Angeboten der BAuA beraten lassen.

Die Arbeitszeitgestaltung ist im Arbeitsschutz ein zentrales Thema. Denn Arbeitszeit hat Einfluss auf Gesundheit und Arbeitszufriedenheit. So stellen die Fachleute der BAuA die Ergebnisse der Arbeitszeitbefragungen vor. Wer sich für Empfehlungen zur Arbeitszeitgestaltung im Betrieb interessiert, wird an dieser Themeninsel ebenfalls fündig.

Gleich zwei Themeninseln beschäftigen sich mit der Gefährdungsbeurteilung. Eine befasst sich mit den neuen Leitmerkmalmethoden zur körperlichen Belastung. Diese Leitmerkmalmethoden helfen dabei, Gesundheitsrisiken zu bewerten - etwa, wenn es ums Schieben oder Heben schwerer Lasten geht. Die zweite Themeninsel zur Gefährdungsbeurteilung dreht sich um das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG). Das EMKG hilft dabei, Risiken im Umgang mit Gefahrstoffen einzuschätzen und richtet sich an Personen, die im Arbeitsschutz tätig sind.

Abgerundet wird die Angebot durch den REACH-CLP-Biozid Helpdesk, der über aktuelle Entwicklungen zum europäischen Chemikalienrecht informiert. Zusätzlich präsentiert sich die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) am Messestand der BAuA.

Das Vortragsprogramm am BAuA-Stand beginnt täglich um 9.30 Uhr und endet um 16 Uhr.

