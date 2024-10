Tumi Inc.

LANDO NORRIS TRÄGT DIE NEUE TURIN KOLLEKTION VON TUMI UND DIE KULTIGE ALPHA X AUF EINE REISE AN DIE FRANZÖSISCHE RIVIERA

New York (ots/PRNewswire)

Die neueste Kampagne der Marke bietet einen Einblick in das Leben des McLaren-Formel-1-Piloten und nimmt die Zuschauer mit seinen Lieblings-TUMI-Styles mit auf die Reise.

Heute stellt die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI ihre brandneue Premium-Herrenkollektion Turin vor. Zur Einführung seiner neuesten Luxuslinie hat TUMI den beliebten McLaren-Formel-1-Fahrer und langjährigen TUMI Global Brand Ambassador, Lando Norris, für eine aufregende Kampagne mit Turin und den kultigen Kollektionen der Marke, darunter Alpha X, 19 Degree Titanium und TUMI | McLaren, gewonnen. Die Kampagne unterstreicht Landos unapologetisch verspielten Geist, während er nahtlos die Welt des rasanten Sports mit entspanntem Luxus ausbalanciert und dabei TUMI als ständigen Begleiter hat.

Bildmaterial der Kampagne: HIER

Mit der neuen Turin-Kollektion verschiebt TUMI einmal mehr die Grenzen des Performance-Luxus. Diese Kollektion aus hochwertigem italienischem Leder mit edlen Metallakzenten wurde für den vielseitigen Mann entworfen. Turin bietet sieben elegante Modelle - Rucksäcke, Aktentaschen, Tragetücher, Taschen und mehr - zu Preisen von 450 bis 1.495 USD an, die sich sowohl für die Arbeit als auch für Reisen und Freizeit eignen. Jedes Stück in elegantem Schwarz trägt das neue „T"-Logo von TUMI und verbindet Luxus mit innovativem Design.

Als offizieller Start der Turin-Kollektion bietet die Kampagne einen neuen Look und ein neues Gefühl für TUMI, indem sie einen dynamischen Athleten in seiner besten Form - perfekt verkörpert durch Lando - vor der großartigen Kulisse eines Schlosses am Meer in Frankreich zeigt. Vor der Kamera der Fotografin Emma Panchot und des Regisseurs Arnaud Uyttenhove kommt Landos Persönlichkeit zum Vorschein, während er uns mit seinen Lieblingsprodukten von TUMI durch einen Tag in seinem unvorhersehbaren Leben führt.

„Lando ist seit über drei Jahren ein unschätzbarer Partner für TUMI, der unsere Kooperationen und Kampagnen immer wieder spannend macht", sagt Jill Krizelman, SVP of Global Marketing & eCommerce. „Diese Kampagne ist etwas ganz Besonderes, denn sie zeigt Lando aus einer lebendigen und frischen Perspektive und fängt seinen unverwechselbaren Stil und seine Persönlichkeit auf eine neue Art und Weise ein. Es gibt wirklich niemanden, der besser geeignet wäre, die neue Turin-Kollektion vorzustellen."

„Die Zusammenarbeit mit TUMI in den letzten Jahren war eine unglaubliche Erfahrung, vor allem bei dieser neuen Kampagne, deren Inhalt sich für mich sehr persönlich anfühlt", sagte Lando Norris. „Die Turin-Lederteile bieten ein echtes Premium-Gefühl und sind eine schöne, elegante Alternative zu den TUMI | McLaren-Taschen, die ich zu den Rennen trage."

In der Kampagne werden neben Turin die kultigen TUMI Kollektionen Alpha X und 19 Degree Titanium sowie Silhouetten aus der Kollektion TUMI | McLaren gezeigt - eine Anspielung auf seine langjährige Karriere bei der Marke. Alpha X ist die bisher stärkste Softside-Kollektion von TUMI. Sie wird aus dem ultra-strapazierfähigen PX6-Gewebe gefertigt, das eine einzigartige Kombination aus hoher Festigkeit und Abriebfestigkeit aufweist. Das Alpha X-Sortiment zeichnet sich durch gehobene Oberflächen aus, darunter eine Mischung aus harten und weichen Seiten und Rotguss-Beschlägen. Die Preise liegen zwischen $125 und $1.495 USD.

Die Premium-Kollektion 19 Degree Titanium umfasst Produkte für die Reise, die aus echtem Titan gefertigt sind, das überragende Festigkeit, Langlebigkeit und verbesserte Dellenbeständigkeit bietet. Das 19 Degree Titanium-Sortiment umfasst einen internationalen Handgepäckkoffer, einen Koffer für längere Reisen und eine Aktentasche, deren Preise zwischen 3.000 und 4.500 US-Dollar liegen.

Die neue Turin-Kollektion von TUMI ist ab sofort unter TUMI.com und in den TUMI Stores weltweit erhältlich, neben Alpha X, 19 Degree Titanium und TUMI | McLaren. Bleiben Sie dran für exklusive Inhalte hinter den Kulissen der Kampagne auf den sozialen Kanälen von @TUMITravel.

Informationen zu TUMI Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reise und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden perfekte Funktionalität mit Ideenreichtum und setzen uns als lebenslanger Partner für Menschen ein, die ihren Leidenschaften nachgehen. Um mehr über TUMI zu erfahren, besuchen Sie TUMI.com und folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, Facebook, und YouTube.

TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

TUMI Medienkontakte Alexandra Gillis

TUMI

alexandra.gillis@tumi.com

Hailey Hauldren

SHADOW

hhauldren@weareshadow.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2507957/Lando_Turin_Campaign_Image_5__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2507958/Lando_Turin_Campaign_Image_9__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lando-norris-tragt-die-neue-turin-kollektion-von-tumi-und-die-kultige-alpha-x-auf-eine-reise-an-die-franzosische-riviera-302252693.html

Original-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuell