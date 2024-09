VAERING

VAERING beteiligt sich an north.io

Digitalisierung von Meeresdaten zum Schutz von Ökosystemen und kritischer Infrastruktur

Hamburg (ots)

Die Hamburger Familienbeteiligungsgesellschaft VAERING hat sich an der north.io GmbH aus Kiel beteiligt. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Vermessungsdaten vom Meeresboden in die Cloud zu bringen und zu verarbeiten. Solche Daten sind bislang schwierig zu erheben und zu verarbeiten, da die Vermessung mit erheblichen Kosten verbunden ist und die Auswertung sowie Bereitstellung aufgrund der extrem großen Datenmengen mit der üblichen Software nicht möglich ist.

Benötigt werden die Meeresdaten beispielsweise für die Planung und Umsetzung von Offshore-Windparks, für Umwelt- und Meeresschutzprojekte und zum Schutz kritischer Infrastruktur. north.io arbeitet mit rund 40 Entwicklern und ist an zahlreichen nationalen und internationalen Forschungsprojekten beteiligt.

"Wir freuen uns sehr, VAERING als Partner zu begrüßen", sagt Jann Wendt, CEO und Gründer von north.io. "Die Investition ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Der Fokus von VAERING auf Nachhaltigkeit und unternehmerische Partnerschaften passt perfekt zu unserer Mission, die maritime Industrie durch modernste Softwaretechnologie zu transformieren. Gemeinsam wollen wir unseren globalen Footprint ausbauen und unser Wachstum beschleunigen."

Moritz Koch, Geschäftsführer von VAERING, betont: "Wir glauben an die transformative Kraft der Technologie von north.io. Die Datenplattform hilft bei der Digitalisierung der Ozeane und hat das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Sicherheit der maritimen Industrie zu leisten."

Die VAERING SE & CO. KG, gegründet 2021 von der Unternehmerfamilie, die hinter dem traditionsreichen norddeutschen Familienunternehmen KAEFER steht, investiert ausschließlich in nachhaltige Geschäftsmodelle. In der aktuellen Finanzierungsrunde bei north.io hat VAERING die Rolle des Lead-Investors übernommen.

Original-Content von: VAERING, übermittelt durch news aktuell