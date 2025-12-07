Ein Herz für Kinder

Ein magischer Abend: 26.158.736 Euro für "Ein Herz für Kinder"

"Das Goldene Herz" geht an Katrin Gärtner für "Wolfsträne Trauerkinder"

Hamburg (ots)

26.158.736 Euro kamen am Samstagabend, 6. Dezember 2025, bei der 25. Jubiläumsausgabe der großen TV-Spendenshow"Ein Herz für Kinder" im ZDF für Kinder in Not zusammen.

Wohin sind fast 100 Prominente verschwunden? Diesem kniffligen Fall musste sich ZDF-Privatermittler Wilsberg zu Beginn der Sendung stellen. Und ermittelte erfolgreich: Denn diese halfen im Studio in Berlin-Adlershof emsig an den Spendentelefonen, die Spenden der Anrufer entgegenzunehmen.

Darunter auch Politiker wie Vize-Kanzler Lars Klingbeil, Bundesfamilienministerin Karin Prien sowie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der zusammen mit ZDF-TV-Journalistin Sandra Maischberger und Moderator Johannes B. Kerner das Spendenergebnis auf einem roten Herz offenbarte. Ein zauberhaftes Ergebnis, das durch zahlreiche kleine wie große Spenden, wie auch von vielen großherzigen Promis live in der Sendung, zusammenkam.

So kann nicht nur den vielen vorgestellten Schicksalen geholfen werden, wie der 12-jährigen Julie, der der Hund Spirit nach ihren vielen Operationen half, ihr die Schmerzen nehmen. Eine tierisch gute Hilfe mit Therapiehunden durch den Verein "Kinderschutzengel", die kranken Kindern Trost geben und ihr Leiden mit Kuscheln vergessen lassen. Oder dem des neunjährigen Collin mit Fallpaten Lukas Podolski, der seinen Kampf gegen den Krebs dank der vielen Spenden erfolgreich führen kann und in der Sendung selbst 50 Euro aus seinem Sparschwein gab. Der Fall des neunjährigen, kleinwüchsigen Henri, dem mit Sporttherapie durch das Projekt "Sprungbrett" zu neuer Kraft und Lebensfreude verholfen wird, berührte nicht nur das Herz von Eislauflegende und Fallpatin Katarina Witt.

Katrin Gärtner erhält "Das Goldene Herz" für "Wolfsträne Trauerkinder"

Vollkommen überrascht und verzaubert war Katrin Gärtner, als sie für die Arbeit mit "Wolfsträne Trauerkinder" mit dem "Goldenen Herz" der BILD-Hilfsorganisation ausgezeichnet wurde. Der von ihr gegründete Leipziger Verein unterstützt Kinder und Jugendliche, die einen Elternteil oder ein Geschwisterkind verloren haben, altersgerecht bei der Trauerarbeit.

Ehrlich Brothers: "Entfacht einen wahren Sturm der Herzlichkeit!"

Magisch wurde es in der Spendenshow mit den Ehrlich Brothers, die den Zauber vermittelten, wie selbst aus einem in viele Stücke zerrissenen Geduldsfaden wieder ein Stück Lebensfreude werden kann. Gemeinsam entfachten sie einen wahren Sturm der Herzlichkeit und ließen aus ihren Händen das Studio im Schneetreiben erleuchten.

Musikalisch verzauberten Stars wie Sarah Connor oder Santiano. Schlager-Königin Andrea Berg sang mit "Die weißen Tauben" ein Friedenslied, das sie extra für "Ein Herz für Kinder" geschrieben hat. Roland Kaiser berührte mit seiner Interpretation des Elvis Presley-Klassikers "In the Ghetto". Besinnlich wurde es mit dem Weltstar der klassischen Musik Lang Lang, zu dessen zauberhaften Pianoklängen die 13-jährigen Ballerina Luise über die Bühne schwebte.

Auch nach der Sendung kann an der Hilfe für Kinder in Not weitergezaubert werden. Die Spenden-Hotline ist bis zum 12. Dezember 2025 täglich von 9 bis 22 Uhr unter 01802 - 10 10 10 (sechs Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) erreichbar. Außerdem kann online über die "Ein Herz für Kinder"-Homepage www.ehfk.de gespendet werden (PayPal, Kredit- oder Debitkarte), direkt via PayPal unter www.paypal.me/einherzfuerkinder oder per Überweisung an BILD hilft e.V. Ein Herz für Kinder, IBAN: DE60 2007 0000 0067 6767 00, BIC: DEUTDEHH.

Das Besondere: Jeder Cent der Spenden kommt direkt und ohne Abzüge bei bedürftigen und in Not geratenen Kindern an, da Personal- und Verwaltungskosten von Axel Springer übernommen werden. Zudem ist die BILD-Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" Mitglied im Deutschen Spendenrat e.V. und durch das DZI-Spendensiegel zertifiziert.

Original-Content von: Ein Herz für Kinder, übermittelt durch news aktuell