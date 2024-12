Ein Herz für Kinder

Ein KROOSartiger Abend: 23.627.158 Euro für "Ein Herz für Kinder"

Fußball-Weltmeister Toni Kroos erhält "Das Goldene Herz" der BILD-Hilfsorganisation

Vicky Leandros ein letztes Mal live im TV

Berlin

23.627.158 Euro kamen am Samstagabend, 7. Dezember 2024, bei der großen TV-Gala "Ein Herz für Kinder" im ZDF für Kinder in Not zusammen.

Über 80 Prominente halfen emsig an den Spendentelefonen, die Spenden der Anrufer entgegenzunehmen. Darunter auch Politiker wie CDU-Chef Friedrich Merz und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), die zusammen mit Moderator Johannes B. Kerner das Spendenergebnis verkündeten. Ein tolles Ergebnis, das durch zahlreiche kleine wie große Spenden zusammenkam.

So kann nicht nur den vielen in der Sendung vorgestellten Schicksalen geholfen werden, wie dem achtjährigen Collin, der durch Knochenkrebs seinen linken Oberschenkel verlor und daraufhin neu laufen lernen muss. Oder der neunjährigen Maria, die an einer seltenen Form von Leukämie erkrankt und dringend auf einen Stammzellenspender angewiesen war.

Auch im Studio schafften es Hazel Brugger und Ralf Schmitz auf humorvolle Weise, viel Geld für die gute Sache zu sammeln, und die Sendung so für FDP-Vorsitzenden Christian Lindner zum "Donation-Day" machten. Die Spendenhotline ist unter 01802 101010 noch bis zum 13. Dezember 2024 zwischen 9 und 22 Uhr erreichbar. Die Kosten: sechs Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen.

Ein großer Fußballer, ein großer Mensch: Das Goldene Herz geht an Toni Kroos

Ein Höhepunkt war die Verleihung des Goldenen Herzen an Toni Kroos, der in der Sendung 105.000 Euro spendete. Der Fußball-Weltmeister vom 2014 unterstützt mit seiner Stiftung schwerkranke Kinder und deren Familien schnell und unbürokratisch. Die Kosten für seine Stiftung trägt er selbst. Der Ehrenpreis der BILD-Hilfsorganisation wurde ihm von Wladimir Klitschko und Katarina Witt überreicht, die auch die Laudatio hielten: "An alle Kinder, die uns zuschauen: Werdet wie Toni, er ist nicht nur ein großer Fußballer, sondern auch ein Mensch mit einem großen Herzen."

Toni Kroos: "Ein ganz besonderer Preis, der einen ganz besonderen Platz bekommt, weil er für die Arbeit der Stiftung ist. Fairerweise muss ich sagen, es ist mir fast ein bisschen unangenehm, an einem Abend wie heute einen Preis entgegenzunehmen, weil es in erster Linie um die Kinder gehen soll."

Das Ehrenherz setzt ein Zeichen gegen Antisemitismus

Das Ehrenherz von "Ein Herz für Kinder" ging an Rabia Lore Ekim und Alina Hinz. Die beiden Schülerinnen sind in ihrer Stadt Aschersleben auf Spurensuche nach jüdischem Leben gegangen. Mit einer Stadtführung zur jüdischen Geschichte der Stadt engagieren sie sich gegen das Vergessen und Antisemitismus, was Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in ihrer Laudatio hervorhob: "Ihr richtet den Blick nicht nur auf die Steine, ihr richtet den Blick auf die Menschen dahinter."

"Ich liebe das Leben": Letzter Live-Auftritt von Vicky Leandros im deutschen Fernsehen

Ein historischer musikalischer Moment in der Sendung war der letzte Live-TV-Auftritt von Schlagerlegende Vicky Leandros, die nach über 50 Jahren Karriere vom Publikum zu dem Abba-Hit "Thank you for the Music" mit stehendem Applaus verabschiedet wurde.

