Frankfurter Rundschau

Trumps gefährlicher Atomdeal mit Riad

Frankfurt (ots)

US-Präsident Donald Trump destabilisiert mit dem Atomabkommen mit Saudi-Arabien die fragile Nahost-Region weiter. Für ein paar Dollar, einige Arbeitsplätze und einen zufriedenen Verbündeten in Riad provoziert die US-Regierung nicht nur ein atomares Wettrüsten, sondern torpediert auch die Verhandlungen mit dem Iran. Trump hat die Nuklearvereinbarung mit Riad offenbar nicht an Bedingungen geknüpft wie noch sein Vorgänger Joe Biden. Die Saudis müssen weder Israel anerkennen, noch wird das Projekt kontrolliert - etwa von der Internationalen Atomenergiebehörde. Nimmt man die geplante Erhöhung des US-Militärhaushalts hinzu, entsteht der Eindruck, dass Washington nicht mehr mit den Mullahs über ein Ende des Krieges und das iranische Atomprogramm verhandeln will. Teheran dürfte dies kaum ermuntern, in dem Konflikt einzulenken. Bessert der US-Kongress das Vorhaben nicht nach, werden Staaten wie Katar, die Türkei und andere neu darüber nachdenken, wie sie für ihre Sicherheit sorgen müssen.

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