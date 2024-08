Frankfurter Rundschau

Viel mehr nötig

Frankfurt (ots)

Die Teilzeit-Feuerpausen für Polio-Impfungen im Gazastreifen sind eine gute Nachricht. Kinder sollen gegen eine folgenreiche Krankheit geschützt werden. Außerdem wird deutlich, dass die Kriegsparteien sich auch auf etwas Positives verständigen können. Vielleicht gilt irgendwann diese Einigung als Wendepunkt in diesem Krieg. Doch dafür müsste die Hamas einsehen, dass sie diesen Waffengang nicht gewinnen kann, und einen Weg finden, ihn zu beenden. Ähnliches gilt für die israelische Regierung von Benjamin Netanjahu. Sie verteidigt sich nicht nur nach dem blutigen Überfall vom 7. Oktober, sondern scheint nicht nur den Konflikt mit der Hamas, sondern auch mit dem Iran und seinen Stellvertretern lösen oder zumindest allen klarmachen zu wollen, zu was Israel in der Lage ist. Außerdem können Netanjahu und sein Kabinett nur auf diesem Weg an der Macht bleiben. Kurz gesagt: Die Regierung Netanjahu und die Hamas werden erst einlenken, wenn sie in dem Waffengang keinen Vorteil mehr sehen.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell