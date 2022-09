Frankfurter Rundschau

Essen im Müll: Ein Skandal auf vielen Ebenen

Frankfurter Rundschau, 29.09.2022 (ots)

Zu gut für die Tonne." So heißt eine Kampagne des Bundeslandwirtschaftsministeriums gegen Lebensmittelverschwendung. Gut gemeint, aber nicht durchschlagend. Ob Brot, Gemüse, Joghurt - noch immer landet hierzulande viel Essbares direkt in der Biotonne oder gar im Müll, um dann verbrannt zu werden. Zwölf bis 18 Millionen Tonnen jährlich, so wird geschätzt. Ein Skandal.

(...)

Jede:r Einzelne hat hier seine Verantwortung, denn 60 Prozent der Verluste gehen hierzulande auf das Konto der Privathaushalte. Doch auch die Ampel-Regierung muss endlich mit einem Gesetz aktiv werden, das etwa Supermärkten das Wegwerfen von brauchbarem Essen verbietet. Das gibt es in Frankreich bereits seit 2016. Tafeln können dort seitdem auf wesentlich mehr Lebensmittel zurückgreifen.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell