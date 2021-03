Frankfurter Rundschau

Ende einer Ära

Die Europameisterschaft im Sommer wird zeigen, ob die Leute hinterher sagen, er wäre besser früher gegangen. Es ist bei Joachim Löw ein bisschen wie bei Angela Merkel in der Corona-Krise und der Hoffnung auf viele, viele Geimpfte für den Sommer. Wenn das Land zur Ruhe kommt, lässt sich manches vielleicht heilen. Wenn der ewige Bundes-Jogi den EM-Titel holt, seine letzte unerfüllte sportliche Sehnsucht, geht er als Held. Dass es Zeit ist, dass sich was dreht, haben beide gespürt. Eine einfache Nachfolgeregelung findet sich hier wie dort nicht. Der logische Kandidat nach Löw hat umgehend abgesagt. Einen deutschen Bundestrainer Jürgen Klopp wird es so schnell nicht geben. Dem Fußball geht es wie der Politik: Wer kann eine neue Story erzählen.

