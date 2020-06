Frankfurter Rundschau

Pressestimme zu DFB und Antirassismus

Frankfurt (ots)

Die Frankfurter Rundschau schreibt zu antirassistischen Gesten von Fußballspielern:

Eine Bestrafung wäre in der Tat absurd: Mündige Spieler prangern Rassismus und Gewalt an - und der Verband bestraft sie für eine Haltung, die er in diversen Antirassismus-Kampagnen bewirbt. Weston McKennie, Jadon Sancho, Achraf Hakimi und andere Sportlerinnen und Sportler, die Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt setzen - sie sind Vorbilder, keine Täter. Sie haben Applaus verdient, keine Strafe. Und sie verdienen es, dass wir zuhören: Es geht nicht nur um den Rassismus und die Polizeigewalt in den USA - es geht auch um den Rassismus in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag und auch in den Fußballstadien.

