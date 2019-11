Frankfurter Rundschau: Keine Vorsorge

Frankfurter Rundschau

Ist tatsächlich alles so rosig, wie es dargestellt wird? Mitnichten. Die Lage in der Wirtschaft ist in höchstem Maße unübersichtlich. Zwar zeigen die jüngsten Zahlen, dass Deutschland zurzeit gerade noch so an einer Rezession vorbeischrammt. Doch die Situation ist fragil. So gibt es erste Anzeichen dafür, dass sich die Schwäche der Industrie auf immer mehr Bereiche ausdehnt. Das Risiko, dass die Wirtschaft in einem Strudel nach unten gerät, ist erheblich. Als Auslöser reicht ein ungeordneter Brexit oder eine weitere Verschärfung der Handelskonflikte insbesondere zwischen China und den USA. Für einen Einbruch gibt es allerdings keinerlei Vorsorge im Haushalt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) tönt immer wieder, durch den Haushalt ohne neue Schulden gebe es im Fall der Fälle ausreichend Spielraum, um die Konjunktur zu stützen. Doch die schwarze Null existiert in Wirklichkeit lediglich auf dem Papier.

